Bagmanden bag Fyre Festival ville redde festivaløens vilde grise for at komme ind i varmen hos befolkningen.

Historierne vælter stadig frem om Fyre Festival, der i 2017 skulle have været en luksuriøs musikfestival på øen Great Exuma i Bahamas skabt af den opportunistiske forretningsmand Billy McFarland.

Det hele endte dog i en gigantisk fiasko, og Billy McFarland sidder i dag indespærret med en fængselsdom på seks år for svindel.

To dokumentarer, Netflixs "Fyre" og Hulus "Fyre Fraud", har siden belyst festivalens kaotiske begivenheder med optagelser fra selve festivalen, og ugerne der ledte op til.

Den grafiske designer Oren Aks, der er med i "Fyre Fraud", er blevet lidt af en stjerne efter sin optræden i dokumentaren. Under festivalen i 2017 var han ansat i Jerry Media, der stod for musikfestivalens marketing.

Til det amerikanske medie The Huffington Post fortæller han nu, at der stadig er masser af gode, ufortalte historier fra festivalen.

- Folk spørger altid: "Er der mere?". Og jeg siger: "Oh, absolut, der er mere". Vi er kun lige startet, siger Oren Aks.

Blandt andet fortæller han til det amerikanske medie, at arrangøren Billy McFarland planlagde at lave velgørende arbejde på øen i Bahamas, fordi han i ugerne op til kunne mærke, hvordan han og festivalen havde gjort sig upopulær hos en stor del af befolkningen.

- I bund og grund tvang de en kampagne igennem kaldet "Red grisene". De ville lave en fundraiser. Jeg ved ikke, hvad der var galt med grisene derovre, men de sagde, der var en grund til at gøre noget for grisene, siger Oren Aks.

Han refererer til de vilde grise, der lever på Great Exuma i Bahamas. De er blandt andet kendt for at kunne svømme, og de ses blandt andet i Netflix dokumentaren "Fyre", hvor kendte amerikanske modeller leger med grisene, imens marketingholdet forsøger at lave en reklamefilm til festivalen.

- Målet var at lave en masse merchandise med teksten "Red grisene" og billeder med grise på kasketter og T-shirts. Det var meningen, at det skulle distrahere offentligheden fra dramaet og få dem til at fokusere på det de elskede: grisene, siger Oren Aks.

I februar 2019 fortalte rapperen og medarrangøren af den oprindelige Fyre Festival Ja Rule, at han har planer om at genskabe det der skulle have været en storslået musikfestival.

- Midt i kaos er der muligheder. Jeg arbejder på en masse nye ting.

- Det er den mest ikoniske festival, som aldrig fandt sted. Så jeg har planer om at skabe den mest ikoniske musikfestival, men det hørte du ikke fra mig, sagde rapperen til mediet TMZ.

Oren Aks fortæller til The Huffington Post, at han vil være splittet, hvis Ja Rule endnu engang henvender sig til ham for at få ham med på holdet til en ny Fyre Festival.

- Jeg føler, at jeg vil sige ja, bare fordi det er Ja Rule, og fordi man bliver en smule hypnotiseret af de kendte.

- Naturligvis kan jeg adskille mine følelser fra virkeligheden og se, hvad han har gjort. Hans rolle i det og alt det der. Jeg ville ikke tilslutte mig hans projekt, siger Oren Aks, og tilføjer alligevel:

- Men jeg ved det ikke. Det ville være fedt at retfærdiggøre mig selv og få lov til at arbejde på en succesfuld musikfestival.

Gæsterne til Fyre Festival rev i 2017 billetterne væk på få dage og betalte helt op til 90.000 kroner for dem.

Kunstnere som Disclosure og Major Lazer var på plakaten, men ikke en eneste kunstner indtog scenen, der for øvrigt ikke var færdigopstillet, da et stort regnskyl stoppede arbejdet, dagen før gæsterne landede på øen.

Gæsterne blevet lovet luksussuiter, der i stedet viste sig at være efterladte nødhjælpstelte og maden var et stykke toastbrød. Der var heller ingen vand.

To af gæsterne til festivalen, Seth Crossno og Mark Thompson, er hver blevet tilkendt 2,5 millioner dollar - 16 millioner kroner - i erstatning.

/ritzau/