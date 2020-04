Tinderbox sætter nu første musiknavn og datoer på 2021-udgaven af musikfestivalen.

Sommerens festivaler er aflyst på grund af coronakrisen, men det forhindrer ikke musikfestivalen Tinderbox i at præsentere det første musiknavn for 2021 allerede nu.

Kashmir skal spille, oplyser Tinderbox i en pressemeddelelse, og festivalen vil foregå den 24.-26. juni 2021.

I en begrænset periode, fra den 24. april klokken 10.00 til den 27. juni klokken 23.59, vil det være muligt at købe billetter allerede nu.

Grunden til, at man er så tidligt ude, skyldes efterspørgslen fra fans og billetholdere, oplyser Tinderbox i en pressemeddelelse.

- Vi er meget taknemmelige for den konkrete efterspørgsel på 2021-billetter til Tinderbox. For os er det den ultimative støtte, og det giver os både håb og sikkerhed for, at folk ønsker at tage på festival i 2021 oven på den krise, vi gennemgår lige nu.

- Det gør vores fremtidige planlægning af festivalen en hel del nemmere, siger festivalchef Brian Nielsen i pressemeddelelsen.

Den odenseanske festival skulle været løbet af stablen den 25.-27. juni i år.

Men regeringen har som et af tiltagene for at mindske smittespredning af coronavirus valgt, at "større forsamlinger" er forbudt indtil udgangen af august.

Loftet er på 500 personer, og det rammer ud over Tinderbox Roskilde Festival og Skanderborg Festival.

Årets Tinderbox skulle ellers have budt på flere store navne.

Blandt andre skulle den amerikanske succesrapper Post Malone have spillet, ligesom Lenny Kravitz og Zara Larsson var på plakaten.

Nu kan publikum altså i første omgang se frem til at høre Kashmir om lidt over et år. Og at det lige præcis blev Kashmir, der som de første er præsenteret, er ikke tilfældigt.

- Kashmir er noget helt specielt, og de spiller kun to festivaler næste år, så det er også meget eksklusivt, at de har valgt Tinderbox som den ene, siger Brian Nielsen.

/ritzau/