Det kunne være gået helt galt, da rigmanden Karsten Ree i sidste uge var ude at køre aftentur i Sydfrankrig.

Han tog nemlig fejl af bilens bremse og speeder, da han skulle gennem en rundkørsel. Det skriver ugebladet Se og Hør.

- Jeg kører lige igennem og brager ind i en stor skulptur oppe på toppen af rundkørslen, fortæller Karsten Ree til ugebladet.

Rigmanden sad bag rattet i en AC Cobra, da det gik galt. Heldigvis skete der ikke noget med ham, fortæller hans kone, Jannie Ree, om episoden.

Det var ikke så godt, men han havde heldigvis lige taget sele på. Bilen pløjede gennem det hele og op i den statue, siger hun og fortsætter:

- Ham, der har lavet statuen, er ikke glad, og bilen har det ikke godt. Den skal sendes til England og laves. Den ser ikke godt ud, fortæller hun til ugebladet.

Ifølge Se og Hør er det anden gang under parrets ferie, at de er ude for et biluheld. Ved første ulykke sad en ven bag rattet, mens parret tog en lur. De vågnede op til et klask og en bil, der var smadret i den ene side, fortæller Janni Ree, der ikke uddyber, hvad bilen kørte ind i.

