Den amerikanske realitystjerne føler sig presset over at være hjemme med fire små børn.

Lige meget om man er en helt almindelig dansk børnefamilie eller en verdenskendt superstjerne, kan det være en udfordring at være hjemme med sine børn under coronakrisen.

Det kan den amerikanske realitystjerne Kim Kardashian, som er gift med rapper Kanye West, skrive under på.

I et interview med det amerikanske talkshow The View fortæller Kim Kardashian, at hun for tiden føler sig presset over at være i hjemmekarantæne med sine fire børn, North på seks, Saint på fire, Chicago på to og Psalm på ti måneder.

- At være hjemme med fire børn... Hvis jeg bare et øjeblik troede, at jeg ville have et barn til, så er den lyst forsvundet nu. Det er virkelig hårdt, siger hun.

Som så mange andre forældre har Kim Kardashian, som især er kendt fra realityprogrammet "Keeping Up with the Kardashian", været udfordret af at skulle arbejde og samtidig hjemmeundervise datteren North og sønnen Saint.

Hun sender derfor varme tanker til de lærere, som normalt står for børnenes undervisning.

Men når det er sagt, har Kim Kardashian også nydt at være ekstra meget sammen med familien de seneste uger.

- Jeg elsker faktisk den tid (derhjemme, red.), for vi rejser så meget til hverdag, siger hun og tilføjer, at familien på seks blandt andet har fordrevet tiden med at se masser af film.

- Jeg har vist børnene film fra 80'erne som for eksempel "Harry And The Hendersons", som de ikke ellers ville have set, og det er så sjovt.

- Så jeg elsker, at vi kan være sammen som familie, men altså, jeg har ordnet vasketøj og lavet mad, samtidig med at jeg er deres lærer, siger Kim Kardashian og indskyder, at børnene heldigvis holder ferie fra skolen nu.

/ritzau/