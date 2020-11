Kan jeg stole på min Tinder-date?

Efter mange års ægteskab har Lotte mødt en ny mand på datingappen Tinder, og den måde at mødes på har gjort hende usikker på, om hun kan stole på, at han ikke straks swiper videre, hvis det ikke lige går fantastisk. Katrine Axholm hjælper hende med at omfavne tvivlen og give sig hen til kærligheden.

Lotte har som mange andre efter en skilsmisse fundet en forelskelse på en datingapp. Og det er nye tider for dem, som før mødte deres partner på studiet eller til halbal i håndboldklubben for noget, der minder om 100 år siden.

»Jeg har mødt min nye kæreste på Tinder, og vi har det rigtig godt sammen. Vi har været sammen i tre måneder og er stadig forelskede, men det kommer jo ikke til at vare ved. Så jeg er bekymret for, om jeg kan stole på ham. Vi har jo trods alt mødt hinanden på en datingapp. Det vil være det letteste i hele verden at genåbne appen, hvis han ikke lige synes, at det kører mellem os.«

»Jeg har været gift før det her forhold, og da jeg mødte min eksmand, fandtes apps ikke, og jeg synes, det er en helt ny usikkerhed, at det er så nemt at række ud efter nye eventyr, hvis det, vi har derhjemme, ikke lige er sjovt, sexet eller spændende længere. Jeg er usikker på, om jeg kan stole på ham – også på den lange bane, og når vi ikke er forelskede mere. Hvordan håndterer jeg det, og er det noget, jeg skal tale med ham om? Jeg vil nødigt virke negativ eller mistroisk.«

Lotte og jeg taler om de nye måder at møde kærester på, der er anderledes end for bare 10 år siden, hvor man ikke kunne swipe sig til en affære eller et parforhold. Og om den usikkerhed, det giver i Lotte, der er bange for, at den nye swipe-kultur kan resultere i, at hun bliver svigtet eller forladt af sin nye kæreste.

»Jeg ved, at han var sin kone utro, inden de blev skilt. Han siger, at det var fordi, de havde det dårligt sammen, at det var et onenightstand, og at han ikke er sådan en, som er utro. Jeg vil rigtig gerne stole på ham, men jeg er blevet usikker og i tvivl om, hvordan jeg bedst håndterer det. Og med alle de muligheder, der er for at møde nye kvinder, er det svært helt at parkere den usikkerhed.«

I terapien taler vi om ærlighed, om at være åben og sætte ord på tingene – og om sårbarheden, der altid vil være der, når man giver sig hen til et andet menneske. Der er altid en risiko for at blive forladt, og man kan ikke utroskabssikre sit forhold. At elske et andet menneske er også at give sig hen til sårbarheden og usikkerheden, fordi det også er der, kærligheden og nærværet ligger.

»Jeg var så sikker på min eksmand. Vi endte med at være mere venner end kærester, og derfor gik vi fra hinanden. Jeg havde aldrig grund til at tvivle på ham eller være jaloux, og i den tryghed levede jeg i alle årene. Jeg kan godt se, at det her nye forhold har åbnet for en gammel usikkerhed, som jeg ikke har følt længe. Jeg føler mig som en teenager, hvis kæreste skal til fest med cheerleader-holdet.«

»Jeg føler mig ikke særligt voksen i det her. Jeg vil øve mig i at have mere fokus på mig selv, end på hvad han gør. Jeg kan jo ikke garantere noget alligevel. Jeg må have en snak med ham – høre, hvor han er i det her. Måske er han lige så usikker som mig.«

Flere dater online Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Danmark findes omkring 600.000 brugere af datingapps og -hjemmesider, og tallet er steget jævnt på tværs af køn og alder. I 2011 havde syv procent af befolkningen brugt netdating inden for de seneste tre måneder. I 2020 er tallet 12 procent. Tre ud af fem brugere er mænd.