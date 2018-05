En spøjs optisk illusion har lige nu sin gang på de sociale medier.

For hvad ser du egentlig på nedenstående billede?

Woah pic.twitter.com/1objfjXrMC — James Corden (@JKCorden) 2. maj 2018

Umiddelbart ligner det en mand på et sort/hvidt billede, der glor dig lige ind i ansigtet.

Og det er da også, hvad mange folk på sociale medier som Reddit, Twitter og Facebook i første omgang tror.

Men billedet ændrer sig, hvis du kniber øjnene lidt sammen og ser på manden.

Frem kommer nemlig en smilende kvinde. Samme effekt kommer i øvrigt, hvis du ser billedet fra lang afstand.

Og det er til stor morskab for mange mennesker:

'Jeg elsker sådan her nogle ting,' skriver Kulie Silvia.

I love this kinda shit. — Kylie Silvia (@kas0966) 2. maj 2018

Wow — fofinho.10 (@king_jnr6) 2. maj 2018

'Sindssygt,' skriver brugeren 'K' på Twitter.

Mind blown — K (@kaggie1967) 2. maj 2018

'Det her er, hvad øl gør, når du har fået lidt for mange,' skriver gout_toe på Twitter.

This is what beer does to you when you have a few too many — gout_toe (@gout_toe) 2. maj 2018

Billedet er lavet af den russiske kunstner Boris Alexeev, der oftest laver optiske illusioner og sjove billeder.