Rapperen "Kali" er ude af "X Factor". Publikum er ikke klar til en rappende eksmisbruger, mener han.

Fredag aften måtte X Factor-dommer Oh Land tage et svært valg, da hendes to sidste deltagere stod i farezonen i årets tredje liveshow.

Her valgte hun at sende den 34-årige rapper Kaspar "Kali" ud af sangkonkurrencen, mens hun lod 24-årige Ilona blive.

Kaspar "Kali", der optrådte med sine egne tekster, havde set den komme, efter at han fredag aften røg han i farezonen for anden gang.

Han mener ikke, der var plads til ham.

- "X Factor" vil have en sanger, ikke en rapper. Det er okay, siger han.

I farezonen valgte han igen at synge et af sine egne numre, og denne gang bad han X Factor-bandet om at holde sig fra instrumenterne, så han kunne levere sangen acapella.

Det kunne dog ikke redde ham i programmet, hvor han følte, at mange havde dømt ham ude på forhånd.

Undervejs har han åbnet op om, at han er tidligere stofmisbruger, ligesom han håber, at "X Factor" kan give ham en musikkarriere, så han kan betale af på den gæld, han pådrog sig under sit årelange misbrug.

Den 34-årige rapper er træt af en del af mediernes omtale, som han mener, har tegnet et forkert billede af ham.

- Jeg rapper, og jeg tror, at mange har delte meninger om det. De tænker: "Det kan ikke være rigtigt, at han skal komme her som eksmisbruger og tidligere bandit".

- Jeg føler, der er blevet lavet en del karaktermord på mig i løbet af "X Factor". Der er blandt andet blevet skrevet, jeg har tjent 30.000 på det her. Jeg har tjent 400 kroner, tror jeg, siger Kaspar "Kali".

"Kali" mener også, at både Thomas Blachman og Ankerstjerne langede ud efter ham i løbet af sangkonkurrencen.

Fredag blev det for meget for ham, da han rettede sit blik ned mod Ankerstjerne under sin sang.

- Han tog sig til hovedet, da jeg optrådte. Det skulle han have ventet med, synes jeg. Jeg står og krænger mit hjerte ud på scenen, siger "Kali".

Hans egen mentor, Oh Land, sendte ham ud, men hun tror på, han har en fremtid i musikbranchen.

- Han er lige begyndt. Han skal arbejde videre på sin egen musik, men han skal begynde at skrive for andre. Han kan tjene boksen på at lave lyrik for popsangere, siger Oh Land.

