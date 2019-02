Jasmin Gabay stiller op til melodigrandprixet med sangen "Kiss Like This", som handler om et særligt kys.

Jasmin Gabay har allerede én gang prøvet at synge sig til tops i Dansk Melodi Grand Prix.

Den 31-årige sangerinde sang nemlig kor på nummeret "Where I Am", som Anja Nissen vandt med i 2017, og som fik en tiendepladsen til Eurovision i Ukraine samme år.

Men i år står Jasmin Gabay selv i front. Hun er nemlig blandt deltagerne i årets melodigrandprix med nummeret "Kiss Like This". Og for nylig har sangen fået en endnu dybere betydning for hende.

- Jeg har mødt en. Så når man synger om et særligt kys og lige pludselig selv har en at tænke på, så giver det sangen et ekstra lag, siger hun.

- Da jeg hørte nummeret første gang, kendte jeg ham ikke, så nu har sangen fået en helt anden energi, og der kommer pludselig noget helt andet frem. Jeg håber, at folk kan mærke mig og min energi og deres egen første forelskelse og det første kys, når jeg synger den, siger hun.

Selv om Jasmin Gabay har sunget hele sit liv, så var det gennem sin store hobby, at hun fik sit gennembrud.

Jasmin Gabay deltog nemlig i den seneste sæson af "Den store bagedyst", hvor hun nåede hele vejen til finalen.

- Jeg har selvfølgelig været lidt bange for, om folk synes, det var lidt underligt, at jeg skulle være med i melodigrandprixet, fordi de kender mig fra noget andet. Men jeg har altid sunget, så for mig er det ikke underligt, siger hun.

- Det er mere underligt, at jeg laver kage, for sang er det, jeg kan og lever af. Det er det, der er min passion, siger Jasmin Gabay.

Derfor er der noget helt andet på spil, end der var i "Den store bagedyst".

I kagekonkurrencen skulle to professionelle konditorer bedømme hende, men i melodigrandprixet er det danskernes mening, der tæller.

- Hvis en kage falder på gulvet, så er det bare dét. Men sang og musik er jo essensen af mig. Det er hele mit liv og min største passion, siger hun.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke betød noget, om Danmark kan lide den, for selvfølgelig gør det det. Men jeg er også en cirkushest, så jeg glæder mig bare voldsomt meget til, at folk skal høre sangen. For uanset hvad folk synes, så synes jeg, at sangen er fantastisk, siger hun.

Jasmin Gabay håber, at "Kiss Like This" blæser seerne og juryen omkuld, så de sender hende hele vejen til Israel for at repræsentere Danmark til Eurovision.

- Min sang vinder, fordi jeg tror, den taler til alle, og den får folk til at danse. Det er også derfor, vi ser grandprix, det er for festen, siger hun.

- Det glitter, som mange måske ikke tillader at give sig selv resten af året, får de, når de tænder fjernsynet og giver plads til den store konfettikanon. Det er fantastisk, for det er det, jeg selv gør relativt tit, så jeg vil gerne drage folk ind i det, fortæller Jasmin Gabay.

Hun har et budskab med sin sang: Skab stjernestunder og drys guldstøv over selv de mest mørkegrå dage.

- Alle mennesker har dårlige dage, og nogle dage er også en kamp for mig. Men så kan man enten blive ved med at sige "øv" eller tage sin lyserøde kjole eller glitterskoene på og tænke: "Så går det nok alligevel", siger hun.

- Det lyder søgt. Men jeg mener det fra bunden af mit hjerte: Jeg kan altid finde noget godt at kigge på. Det handler om fokus, siger hun.

Dansk Melodi Grand Prix sendes på DR1 direkte fra Jyske Bank Boxen i Herning lørdag den 23. februar.

/ritzau/