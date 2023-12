Tinderbox har fået den amerikanske rockstjerne Lenny Kravitz på plakaten til sommerens festival.

Det amerikanske rockikon Lenny Kravitz er tilbage på plakaten til den fynske festival Tinderbox.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Han blev tidligere offentliggjort til at spille på 2020-versionen af festivalen i Tusindårsskoven, men corona satte midlertidig en stopper for festivalen.

- Vi har kæmpet for at få Lenny Kravitz tilbage på plakaten, så vi kan give vores publikum det brag af en rockkoncert, vi synes, de fortjener, siger festivaldirektør Brian Nielsen i meddelelsen.

Han tilføjer, at Kravitz er en af de mest inspirerende artister inden for rockverden. Her har han leveret megahits som "American Woman" og "It Ain't Over Till It's Over", som gæsterne på sommerens Tinderbox kan se frem til at skråle med på.

Han har gennem sine mere end tre årtier lange karriere vundet en række prestigefyldte musikpriser samt solgt 40 millioner plader verden over.

Kort inden han rejser til Danmark for at gæste den fynske festival, udkommer han med et nyt album. I foråret 2024 udkommer hans nyligt annoncerede album "Blue Electric Light".

Kravitz kommer til at stå side om side med blandt andre den canadiske Avril Lavigne og det danske band Suspekt på plakaten.

De er blandt navnene, der tidligere på måneden blev annonceret til festivalen.

Flere danske navne vil også være med til at sætte gang i festivalen. Blandt de nye navne er blandt andre Guldimund, som de seneste år er blevet populær blandt det danske publikum.

Han er især kendt for sangen "Det' kun vigtigt, hvad det er" fra i 2023, som han blandt andet optrådte med på dette års Roskilde Festival.

Derudover har Tinderbox blandt andet offentliggjort navnene Benjamin Hav & Familien, Jonah Blacksmith, Pil og Tina Dickow.

Tinderbox vil frem mod sommer annoncere flere navne til festivalens fem scener.

Festivalen finder sted fra torsdag den 27. juni til lørdag den 29. juni 2024.

/ritzau/