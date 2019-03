Ms. Lauryn Hill, Jason Derulo og Mø er blandt topnavnene på plakaten til Fredagsrock.

Traditionen tro vil der være mulighed for at høre livemusik hver fredag i sommersæsonen i Tivoli, og i år er der flere internationale topnavne på programmet.

Det afslører Tivoli i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at det blandt andet bliver muligt at opleve den tidligere forsanger i The Fugees, Ms. Lauryn Hill, og popsmeden Jason Derulo, når årets koncerter i år løber af stablen.

Tidligere er det blevet meldt ud, at også crooneren Tom Jones lægger vejen forbi Den Gamle Have.

Af programmet fremgår det, at der er blevet plads til flere store danske stjerner. For eksempel skal den fynske sangerinde Mø, der har hittet verden over, spille, og det kalder forlystelsesparken selv et mindre scoop.

Garvede danske artister som Tina Dickow og D-A-D er der også blevet plads til, mens Tivoli giver både etablerede og nyere navne spilletid ved såkaldte dobbeltkoncerter, hvor to kunstnere deles om scenen for en aften.

De senere år har der været stor debat om lydniveauet ved Fredagsrockkoncerterne, der ifølge publikum har været for lavt, men det er der taget hånd om, forsikrer Tivoli i pressemeddelelsen.

- Fredagsrock er Tivolis allerstørste kulturtilbud til gæsterne og forvandler Haven til en folkefest hver fredag aften i sommerperioden. I sidste sæson kunne vi glæde os over generelt bedre lydforhold ved koncerterne, og i år har vi opgraderet teknikken, så publikum kommer til at opleve musikken endnu bedre, siger underdirektør Kultur i Tivoli, Frederik Wiedeman.

Det er 23. år i træk at Tivoli slår dørene op til Fredagsrock.

Sådan ser det fulde program ud:

12. april: The Minds of 99

19. april: Joey Moe

26. april: Den Gale Pose + TopGunn

3. maj: Karl William + Barbara Moleko

10. maj: Bikstok + Shaka & Wafande

17. maj: Phlake

24. maj: Suspekt

31. maj: Medina

7. juni: MORTEN

14. juni: Mads Langer

21. juni: D-A-D

28. juni: TV-2

5. juli: Tom Jones

12. juli: Benal + Jada

19. juli: Tina Dickow

26. juli: Gnags

2. august: Infernal + Ude Af Kontrol

9. august: Ms. Lauryn Hill

16. august: Jason Derulo

23. august: When Saints Go Machine + Thomas Dybdahl & Tivoli Copenhagen Phil

30. august: Mø

6. september: Christopher + Maximillian

13. september: Kato + Djämes Braun

20. september: Citybois + Hugo Helmig

