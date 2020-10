En rabat på 17 millioner vil måske få de fleste til at tænke, at sælger så rent faktisk vil ende med at betale køber penge for at overtage sit hus. Men sådan er det ikke helt fat.

For når udbudsprisen oprindeligt lød på svimlende 85 millioner kroner, er en prisreduktion på 20 procent ikke mere end nok til at sende den enorme landejendom, Haregabgaard, fra pladsen som landets dyreste udbudte bolig ned til pladsen som den næstdyreste.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Vil du således erhverve dig landejendommen – der ligger i Esbønderup Skovhuse i Nordsjælland – skal du nu slippe 68 millioner kroner. For det beløb får du til gengæld en gård, der beskrives som eventyrlig – og uden kompromisser.

Salgsmaterialet fra liebhavermæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen afslører da også, at der er tale om en ejendom med en del mere end de klassiske værelser, køkken-alrum og stue.

På listen over elementer i ejendommen står nemlig også hall, luksusbadeværelser, vinkælder, biograf, swimmingpool – og en firelænget staldbygning med overdækket ridebane, 27 hestebokse, lounge og alle andre tænkelige faciliteter til hestehold. Dertil kommer et grundareal på over 265.000 kvadratmeter med blandt andet marker og folde.

I den absolutte top

Ender salgsprisen nær den nye udbudspris, vil der trods den store millionnedsættelse stadig være tale om en handel i den absolutte top.

Ifølge Boliga.dks salgsprishistorik er der endnu ikke solgt noget i det prisleje i år, hvor bare tre landejendomme og en enkelt villa har skiftet hænder efter handler til mere end 50 millioner kroner.*

Det hidtil dyreste boligsalg i år er således et strandvejspalæ i den nordsjællandske kystby Vedbæk, der i juli fik nye ejere efter en handel til 57.516.000 kroner.

Dermed er der altså mulighed for, at Haregabgaard kan nå at blive den dyreste bolighandel i år – faktisk er der kun én konkurrent på det offentlige marked – nemlig en villa med 16 værelser og 901 kvadratmeter bolig – også i Vedbæk.

Villaen er til salg for 75 millioner kroner og er således den dyreste ejendom, der er udbudt offentligt til salg i Danmark netop nu.

*Boliga.dk har medtaget alle tinglyste, almindelige frie handler af villaer og landejendomme foretaget i 2020.