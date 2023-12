Det har kostet blod, sved og tårer at danse sig til tops, lyder det fra Karina Frimodt og Kasper Fisker.

Efter 13 år i "Vild med dans" er det endelig lykkedes den professionelle danser Karina Frimodt at vinde konkurrencen.

Det skete foran et fyldt og feststemt Forum Horsens fredag aften med partneren Kasper Fisker, der er influencer og har en fortid som professionel fodboldspiller.

- Det er første gang. Der er ingen tvivl om, at man gerne vil gå hele vejen, når man er med i "Vild med dans", jubler Karina Frimodt.

- 13 er mit nye lykketal. Jeg vil bare sige kæmpe tusind tak til dig. Det er helt sikkert din fortjeneste, siger hun henvendt til Kasper Fisker.

Gennem ti uger har de danset sig gennem de ti konkurrencedanse og har derudover været på gulvet i en argentinsk tango, i holddanse, en showdans og i hiphop.

Frem mod finalen har parret trænet op mod 12 timer om dagen.

Det har kostet på privatfronten.

Under "Vild med dans" er Kasper Fiskers mor flyttet ind for at hjælpe familien, der består af hustruen Stephanie og parrets tre børn.

Kasper Fiskers kone har været inde og heppe fredag efter fredag. Men lille Elva, Baldur og Svala har været for små til at være med hver gang.

- Jeg skal se dem nu, udbryder Kasper Fisker.

- Jeg har virkelig savnet mine børn. Heldigvis har de fulgt med og syntes, det har været verdens fedeste, fortæller han.

- De har haft Vild med dans-fest derhjemme. Jeg har lyst til at facetime dem og vise, at far har vundet.

Men først skal sejren fejres til en efterfest på deltagernes hotel, og her forsikrer både Karina Frimodt og Kasper Fisker, at de helt sikkert skal give den gas.

- Jeg skal ud og vise Karina, hvordan man faktisk rigtigt danser. Jeg er pissemeget bedre end hende på et rigtigt dansegulv. 100 procent, siger han med et grin.

Det har ellers været holdning, hæl og tå, som han frem til finalen skulle vise, at han mestrede.

På et tidspunkt frygtede Kasper Fisker, at en af skruerne i hans knæ var ved at løsne sig. Men han knoklede videre i træningslokalet som den sportsmand, fodbolden har formet ham til.

- Da jeg var fodboldspiller, levede jeg mig også meget ind i det følelsesmæssigt, og det har jeg altid gjort. Jeg har altid haft mig selv med i de ting, jeg har brændt for. Derfor er det her ikke en pjat-titel, siger han.

- Vi har knoklet og kæmpet for det. Det er sgu meget følsomt. Man blotter sig selv. Man får et samarbejde med en person, og man er så meget igennem sammen. Karina har set mig ryste, inden jeg skulle ind...

- ... Og Kasper har set mig græde, fortæller Karina Frimodt.

Selv blev Kasper Fisker meget berørt under finalen.

Parrets freestyle var inspireret af Kasper Fiskers knæskade, som i 2021 gjorde ham fodboldinvalid i en alder af 32 år. Dansen handlede om, hvordan man kommer videre, når ens krop siger stop.

Dommerne kvitterede med maksimumpoint.

- Jeg levede hver en bevægelse. Det har dansen givet mig: at være følsom i hver en bevægelse. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg vil ikke negligere det her trofæ i forhold til fodbold og alt muligt andet, siger han.

