'Røvballe-jyder', 'hillbilly-land' og 'københavnersmart'.

Det er ord som disse, der irriterer den vestjyske filmskaber Claus Klok.

Han er træt af den tone, der præger filmproduktionerne i det danske filmmiljø og ifølge ham, er det som regel Jylland, der står for skud.

»Jeg synes, der er rigtig mange eksempler på danske film og tv-serier, der tegner et bestemt billede af, at når man kommer fra Jylland, så snakker man lidt mærkeligt, og man er også lidt dummere,« fortæller Claus Klok til B.T.

Claus Klok. Foto: Privatfoto Vis mere Claus Klok. Foto: Privatfoto

Den 61-årige filmskaber, der til daglig arbejder som producer på TV Midtvest, fortæller, han ser mange eksempler på en nedladende retorik, når han beskæftiger sig med det danske filmmiljø.

»Der er lidt en tendens til, at vi ser jyske roller i spillefilm, der kludrer lidt i det, og så skal tingene lige forbi nogle eksperter, der kan forklare det hele lidt bedre for dem, der ser med,« forklarer han og tilføjer:

»Det gør da lidt ondt, når Jylland igen og igen bliver betragtet som et 'hillbilly-land' i danske filmproduktioner.«

Helt grundlæggende mener Claus Klok, at der mangler en generel kulturbalance i branchen.

Claus Klok (bagerst i midten) instruerer. Foto: Privatfoto Vis mere Claus Klok (bagerst i midten) instruerer. Foto: Privatfoto

»Vi (jyder, red.) bliver tit fremstillet som en parodi, og nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at der ikke bliver gjort et stort nummer ud af, at vi befinder os i det ‘mørke’ Jylland. Det er altså helt almindelige og intelligente mennesker, der bor her,« siger han, og i et interview med Dagbladet Holstebro Struer fortæller filmskaberen, at han kæmper for en filmuddannelse i sit lokalområde.

Claus Klok har også selv oplevet den nedladende tone på tætteste hold.

»Jeg kendte en tonemester, der fortalte, at han skulle bruge noget ‘røvballe-lyd’, og så tog han til Djursland. For nogen er det jo bare en helt naturlig ting at sige, men det stikker altså, når man selv bor her, og det kan jeg godt blive lidt træt af,« fortæller han til B.T. og tilføjer:

»Nogen i denne her branche mener også, at der simpelthen er for langt til Jylland, og jeg synes, det minder om skjult kulturracisme, når man siger sådan noget.«

Claus Klok (i midten) under filmoptagelse. Foto: Privatfoto Vis mere Claus Klok (i midten) under filmoptagelse. Foto: Privatfoto

Den vestjyske filmskaber forklarer ligeledes, at det ikke er et problem, der lige er opstået, men derimod er det noget, der altid har været en del af miljøet:

»Jeg tror altid, det har været sådan. Det viser eksempler fra flere film i hvert fald. Vi har nogle forskellige livsbetingelser, men derfor behøver vi jo ikke tro, at det er sådan og sådan at bo dér og dér, når man egentlig ikke ved noget om det.«

Claus Klok siger, at Østdanmark sidder på størstedelen af det danske produktionsapparat, og derfor er det også dem, der har den bedste mulighed for at få udbredt deres måde at se tingene på:

»De fleste tv- og filmproduktioner foregår jo i København, og derfor bliver kultursynet oftest set fra hovedstadens synsvinkel, som i sidste ende er den, der gælder.«

Claus Klok (tv.) instruerer. Foto: Privatfoto Vis mere Claus Klok (tv.) instruerer. Foto: Privatfoto

Kritikken skal dog gå begge veje, erkender den 61-årige filmskaber.

»Jeg tror da også, at nogle københavnere er utilfredse med at blive kaldt for 'københavnersmarte', og derfor skal vi væk fra denne der opfattelse af, at de 'andre' er anderledes,« siger han, mens han pointerer, at det handler om at vide noget om dét, man snakker om:

»Jeg vil selvfølgelig heller ikke kunne beskrive København særlig godt, men det afholder jeg mig også fra, fordi jeg mener, man skal have en vis fundering i et lokalområde for at kunne fortælle om det. Det er dét, jeg savner i tv- og filmbranchen,« afslutter han.

Claus Klok kan senere på måneden præsentere sit fem-år-lange projekt 'Buris' for vestjyske biograftilhængere.