Superstjernen og hans hustru, Jessica Biel, er blevet forældre til en lille dreng, afslører han i talkshow.

Selv om 2020 var et ualmindeligt stille år for musikere og skuespillere, så har det bestemt ikke været begivenhedsløst for Hollywood-parret Justin Timberlake og Jessica Biel.

De blev nemlig forældre til endnu en søn, afslører den 39-årige sanger nu i "The Ellen DeGeneres Show".

- Han hedder Phineas, og han er så fantastisk og så nuttet, fortæller Justin Timberlake i en video af interviewet, som er lagt på Instagram, og tilføjer så med et grin:

- Ingen af os sover. Men vi er meget begejstrede, vi er meget taknemmelige, og vi kunne ikke være mere glade.

Justin Timberlake og Jessica Biel har været gift siden 2012, og de har i forvejen sønnen Silas på fem år.

I interviewet med den erfarne talkshowvært afslører popstjernen også, at netop Ellen DeGeneres var en af de første uden for den nærmeste familie, der fik besked om familieforøgelsen.

Det skete under et videoopkald med Justin Timberlake, hvor 38-årige Jessica Biel viste et glimt af sin mave.

Ifølge det amerikanske medie People spørger Ellen DeGeneres i interviewet, som sendes i morgen, hvordan det så er at være far til to.

Og til det joker Can't Stop the Feeling-sangeren:

- Vi ser ikke hinanden længere. Ej, det er virkelig sjovt. Men vi er nødt til at mandsopdække dem.

- Silas er rigtig begejstret. Lige nu kan han rigtig godt lide at være storebror. Phin kan ikke gå eller jagte ham endnu, så vi må se, hvad der så sker, siger Justin Timberlake til Ellen DeGeneres ifølge People.

/ritzau/