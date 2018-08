Justin Timberlake blev ladt i stikken af sine lydfolk, da han lørdag gæstede København, skriver anmeldere.

København S. Den verdensberømte popstjerne og showmand Justin Timberlake rullede sig ud i højeste gear, da han lørdag aften gik på scenen til det første af weekendens to stort anlagte shows i Royal Arena i Ørestad, København.

Men selv om der var lagt op til et brag en af fest, druknede musikken i "bulder og brag", skriver anmeldere fra Jyllands-Posten til Ekstra Bladet og Gaffa.

- For voldsom, dårlig lyd var et gennemgående problem især den første time. Hvilket var frustrerende, da man kunne se, hvordan Timberlake og co. var på dupperne, skriver Jyllands-Posten.

Gaffas anmelder skriver, at koncerten var ved at "drukne i grotesk lyd" (...) "med trommer, der lød som detonerende bomber fra Amager Fælleds fortid som militært øvelsesområde".

Godt 16.000 publikummer var mødt op for at se den 37-årige stjerne folde sig ud, men også på scenen var der godt fyldt op.

Til touren "Man of the Woods" hører et kæmpe sceneshow med en catwalk, en bro, seks træer, nogle lærreder, der kan rulle op og ned, samt en kæmpe tuba, keys, trommer, et kor bestående af mere end 20 sangere og adskillige dansere.

Men selv om Justin Timberlake "vil det hele", kan han "ikke det halve", mener Ekstra Bladets anmelder.

Scenografien fortjener ros, men resten "mindede mere om et kaotisk modeshow, mens Timberlake konstant skiftede udtryk fra futuristisk soul over samlebåndspop til pseudocountry og var i bevægelse som en evigt dansende robot", skriver Ekstra Bladet.

- Justin Timberlake har kæmpe ambitioner. Evnerne til at føre dem ud i livet er noget mindre, lyder avisens dom.

Politiken lægger sig i bunden blandt anmelderne med blot to stjerner til koncerten.

- Timberlake har intet at gøre i skoven, han for vild derude og fandt aldrig helt sin rytme, og stemningen var død, da han langt om længe smed det kompas ud, han ikke kan finde ud af at bruge, åbnede Google maps, fandt tilbage til sine hits, skriver Politiken.

Ekstra Bladet, Berlingske og Gaffa kvitterer alle med tre stjerner, men Jyllands-Posten er mere begejstret og giver fire stjerner.

Trods lydfejl mener avisen, at Justin Timberlake med koncerten satte en "stor tyk streg under, at han er en gudbenådet entertainer med alle de talenter, der skal til for at holde sig på toppen mange år endnu".

Berlingske skriver, at lyden var så ringe, at anmelderen i perioder ønskede sig ørepropper.

/ritzau/