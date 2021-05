Forfatter Jussi Adler-Olsen har ikke været tilfreds med filmatiseringen af sine bøger, men nu står et helt nyt hold bag den nye film "Marco Effekten".

Det har ikke ligefrem været en hemmelighed, at den storsælgende krimiforfatter Jussi Adler-Olsen indtil nu har været utilfreds med filmatiseringerne af Afdeling Q-universet fra hans krimier.

Fire film blev det til, og siden blev rettighederne overdraget til Nordisk Film, der har skiftet ud i rollelisten. Dermed er det det ikke længere Nikolaj Lie Kaas, der kan ses i hovedrollen som Carl Mørck, men derimod kollegaen Ulrich Thomsen.

Og den nye filmatisering af "Marco Effekten" - som får premiere 27. maj - bliver mødt med rosende ord fra den 70-årige forfatter.

- Det er blevet til en fantastisk flot, stemningsfuld og god film, som på mange fine måder genopfinder hele Afdeling Q-universet på film, skriver Jussi Adler-Olsen på sin Instagram-profil.

- Glæd jer til Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp og Mads Reuther som Carl Mørck, Assad, Rose og Gordon. Og glæd jer til en forrygende Marco og et unikt håndplukket hold af dejligt modbydelige forbrydere, skriver den produktive forfatter videre.

Jussi Adler-Olsen har afsløret, at han har planer om at skrive i alt ti bøger i serien om Afdeling Q. Og det efterlader altså seks film - inklusive "Marco Effekten" - i hænderne på Nordisk Film.

Det er ikke gået ubemærket hen, at forfatteren ikke klappede i hænderne over de forrige fire film. Og det blev særligt tydeligt, da han blev væk fra gallapremieren på den seneste i serien, "Journal 64".

Jussi Adler-Olsen kaldte i et interview med Her & Nu portrætteringen af hovedpersonen, Carl Mørck, for "enstrenget".

Men han er altså anderledes tilfreds med den nye indspilning. Og også med den nye hovedrolleindehaver, afslører han over for TV2.

- Ulrich Thomsen er en vidunderlig skuespiller, det samme var Nikolaj (Lie Kaas, red.). Men Ulrich Thomsen er et pragtfuldt valg. Han er en anden type. Med en lille tåre i øjenkrogen - meget mere underspillet - hvilket er med til at forstærke hans karakter, siger krimiforfatteren til TV2.

Også komikeren Anders Matthesen har fået en lille rolle i den kommende film nemlig som forretningsmanden Teis Snap.

"Marco Effekten" har premiere den 27. maj.

/ritzau/