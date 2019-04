Den populære danske krimiforfatter hyldes for sine bøger om Afdeling Q.

Jussi Adler-Olsen er en af landets mest succesrige krimiforfattere. Hans bøger om vicekriminalkommissær Carl Mørck og Afdeling Q er solgt i tusindvis af eksemplarer, og fire af bøgerne er blevet filmatiseret med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen.

Søndag modtog den 68-årige krimikonge så endnu et skulderklap, da han blev udnævnt til vinder af publikumsprisen ved Krimimessen i Horsens, som er en årlig bogmesse, der hylder krimigenren.

Det er Jussi Adler-Olsens syv succesfulde bøger om Afdeling Q, som sikrer ham prisen, og han er overrasket over anerkendelsen fra læserne.

- Det er et stykke tid siden, jeg sidst er udkommet med en Afdeling Q-bog, så den her pris betyder noget ganske særligt. Det er et udtryk for en dedikation, som åbenbart varer ved.

- Jeg er meget glad for prisen. Det er en loyalitet, som man ikke kan forvente. Folk glemmer hurtigt, men jeg er ikke glemt, det har jeg i hvert fald fået at vide, siger han.

Med publikumsprisen følger 25.000 kroner, som Jussi Adler-Olsen vil donere til Gudenå Hospice i Brædstrup, som ligger mellem Horsens og Silkeborg.

Han har ikke en personlig tilknytning til stedet, men ønsker at anerkende personalets arbejde.

- Det kræver ekspertise, tålmodighed, humor og omsorg at være så tæt på den døende, og så vidt jeg har ladet mig fortælle, så gør de noget helt exceptionelt, og det skal honoreres. Så det er mig en stor glæde at kunne gøre det, siger han.

Det er fjerde gang, Krimimessens Publikumspris uddeles.

Publikumsprisen er indstiftet for at lade krimilæserne komme til orde og give dem mulighed for at hylde deres yndlingsforfatter.

Foruden Jussi Adler Olsen var anerkendte krimiforfattere som Elsebeth Egholm, Jesper Stein og Inger Wolf blandt de ti nominerede, som er udvalgt af en række krimibloggere, der hver uge anmelder krimier og spændingsromaner.

Jussi Adler-Olsen er på vej med ottende bind i Afdeling Q-serien, som har fået titlen "Offer 2117" og udkommer 14. juni.

/ritzau/