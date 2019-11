Krimiforfatteren indretter sit hus på ny og ændrer sine rejseplaner, efter han har fået sit første barnebarn.

Der er sket meget, siden Jussi Adler-Olsen i sommer udgav "Offer 2117", som er ottende bog i serien om Afdeling Q.

Den populære krimiforfatter har blandt andet været på en længere bogturné i Tyskland og forhandler lige nu med amerikanere om filmatiseringen af hans roman "Alfabethuset" fra 1997.

Men vigtigst af alt er Jussi Adler-Olsen blevet farfar, da hans søn Kes og svigerdatter Sandra den 18. august fik en datter, der har fået navnet Ellie.

- Hun er et rigtig bedårende lille væsen, som jeg bare er så forelsket i. Det er så stort at blive farfar, siger han.

Ellie er Jussi Adler-Olsens første barnebarn, og han er lykkelig for, at hun er kommet til verden nu. For han har planer om at være farfar med stort f.

- Jeg er 69, og jeg føler mig stadig rimelig frisk, så jeg er glad for, at det er nu. Jeg skal nok lave noget sjovt med den pige. Vi skal ned og kravle under bordet og alt det der, siger han.

Efter at lille Ellie er kommet til verden, er Jussi Adler-Olsen og hustruen, Hanne, begyndt at indrette villaen i Valby, så den er egnet til babybesøg.

- Nu er det igen vigtigt, at der er et puslebord hjemme hos os. Det kan godt være, at det kun bliver brugt en gang om måneden, men det er lige meget. Det skal være der, siger han.

Legetøj skal der også være rigeligt af.

- Lige nu kigger vi på legetøj hele tiden. Min kone har fået en billedbog i fødselsdagsgave, hvor man kan trykke på knapper, og så spiller den klassisk musik, og der er en masse stjerner, der blinker. Ej men altså. Når Ellie er parat, så bliver det så sjovt at introducere hende til det.

- Når vi skal ned til vores lejlighed i Barcelona om få dage, skal vi finde klapvogne og ting og sager, så det ikke skal slæbes frem og tilbage. Hold kæft, hvor er det sjovt, siger han.

Kærligheden til det nye barnebarn er også begyndt at påvirke Jussi Adler-Olsens rejseplaner. Han har pludselig fået svært ved at være væk fra lille Ellie i mere end en uge.

- I løbet af en uge bliver hun jo lige pludselig i stand til at vende sig og smile og grine. Aaaahr, det er svært at være væk fra.

- Men jeg har en aftale med min svigerdatter om, at hun sender mig tre billeder af Ellie hver dag, og så sender jeg hende et billede tilbage af, hvad jeg laver, fortæller han.

Jussi Adler-Olsen glæder sig først og fremmest til at kunne kommunikere med sit barnebarn.

- Om det bliver på pludre-niveau eller "gutchi gutchi", det er lige meget. Jeg glæder mig til, at hun kan genkende mig. Det bliver så sjovt, siger han.

Selv om den nye titel som farfar fylder meget i krimiforfatterens liv, finder han også tid til at skrive på den niende bog i serien om vicekriminalkommissær Carl Mørck og Afdeling Q.

Men det er ikke helt let for tiden.

- Jeg har en underliggende historie klar - det har jeg haft i mange år - og jeg ved, hvad temaet skal være, men ikke hvad der skal sætte det i gang.

- Jeg har tre forskellige muligheder, og før jeg har lagt mig fast, kører jeg ikke jetjageren i gang. Lige nu forbander jeg mig selv hver eneste dag over, at jeg ikke kan vælge. Jeg tvivler hele tiden, siger han.

Og det er frustrerende, for i virkeligheden vil Jussi Adler-Olsen gerne være færdig med bogen, så den kan blive udgivet i Danmark næste år.

- Men det kræver, at jeg afleverer den før sommerferien. Hvis jeg var yngre, ville jeg tænke, at det sagtens kunne vente fem år, men det kan det ikke.

- Det handler også om momentum. Når maskineriet er i gang, er det med at holde sig til ilden, siger han.

/ritzau/