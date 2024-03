Den kendte skuespiller og iværksætter er blevet genetisk udredt for risikoen for at få kræft og skal have brysterne fjernet. Det bekræfter hendes agent.

Julie Zangenberg er blevet genetisk udredt for risikoen for at blive ramt af kræft.

For at mindske risikoen har den 35-årige iværksætter og skuespiller besluttet at få bortopereret brysterne og erstattet dem med implantater.

Det fortalte Julie Zangenberg ifølge Se og Hør for nylig i en livevideo for sit firma på Facebook og Instagram.

Julie Zangenbergs agent, Elisa Lykke, bekræfter det over for Ritzau og tilføjer, at Julie Zangenberg ikke har flere kommentarer for nu.

- Det har ikke været en nem beslutning, og det er heller ikke supersjovt at skulle gøre. Men det er noget, jeg er glad for. At jeg har muligheden for at få gjort det, fordi jeg rigtig gerne vil have et liv uden sygdom, som vi jo alle sammen gerne vil, siger hun i videoen ifølge Se og Hør.

I videoen fortæller Julie Zangenberg, at der har været en del kræft i hendes familie. Hun understreger ifølge ugebladet, at hun af respekt for sin familie ikke vil gå yderligere ind i det.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er brystkræft arveligt i cirka fem til ti procent af tilfældene. Brystkræft kan nedarves til en kvinde fra slægtninge i både hendes mors og fars familie.

Ved en forebyggende brystoperation bliver risikoen for brystkræft mindre, men risikoen bliver ikke nul. Derfor kaldes det ifølge Kræftens Bekæmpelse en risikoreducerende brystoperation. Det skyldes, at der kan være efterladt mikroskopisk brystvæv ved operationen.

Resultater fra flere undersøgelser viser, at risikoen for at få brystkræft efter en forebyggende operation er mindre end halvdelen af risikoen hos andre kvinder.

/ritzau/