Iværksætteren har sat skuespillet i bero for at koncentrere sig om sin kommende søn og voksende virksomhed.

Til sommer går en af Julie Zangenbergs største drømme i opfyldelse.

Snart går den 32-årige iværksætter og forretningskvinde nemlig på barsel og tæller ned til, at hun og hendes forlovede, gourmetkokken Andreas Bagh, bliver forældre for første gang.

- Jeg har dage, hvor jeg fresker ud og ikke føler mig særligt sej. Heldigvis er jeg sammen med en mand, som jeg er meget, meget forelsket i, og som støtter mig og er på hold med mig. Vi er sammen om det her.

- Det er fantastisk at mærke og opleve, men det er også noget, jeg kræver, fordi jeg har en virksomhed af en vis størrelse, som også betyder meget for mig. Som kvinde i 2021 skal man have lov til at lave en familie og stadig værne om at gå efter sine drømme.

Julie Zangenberg var kun 11 år gammel, da hun stiftede bekendtskab med skuespil.

I 2002 kom det helt store gennembrud som klatretøsen fra filmen af samme navn.

I 2010 viste hun nye sider af sit talent i teaterforestillingen "Pornotopia" og blev kort efter en fast del af ensemblet i TV2's satireshow "Live fra Bremen".

Sideløbende har Julie Zangenberg dyrket gastronomiens verden.

Hun har produceret sine helt egne madprogrammer til Kanal 4 og udgav siden kogebogen "Kærlighed til maden".

2016 blev også begyndelsen på Cozy by JZ.

Hvad der begyndte som et sideprojekt, hvor hun var med til at udvikle en kendiskollektion af hyggetøj, er blevet til en succesrig virksomhed, som hun i dag er ejer og direktør af.

Foreløbig er skuespillet sat standby, men Julie Zangenberg understreger, at hun bestemt ikke har pensioneret sig selv.

- Det lyder jo helt sindssygt, men jeg har været i gang, siden jeg var 11 år og har givet ekstremt meget af mig selv.

- Jeg har elsket det og er klar over, hvor privilegeret jeg er, for det er et arbejde, mange vil give armen for. Men jeg har arbejdet stort set nonstop med det i 20 år, og det har også været hardcore.

Julie Zangenberg var lige blevet teenager, da mange kom på fornavn med hende, så hun husker nærmest ikke tiden før det.

- Jeg har fundet en måde at leve i det på, at der nok er nogle, der ved, hvem jeg er. Men det er da specielt at stå i Superbrugsen og købe tamponer, når der bliver kigget ekstra på dine varer, og der har været situationer, som har været rigtigt svære.

- Mit liv har på nogle punkter været underholdning for andre.

Passionen har været drivkraften, og grunden til at hun har taget det sure med det søde.

Den fik hende også tit til kun at klare sig på fire timers søvn op gennem 20'erne.

Uret ringede ofte allerede klokken 04, så hun kunne være klar til optagelser klokken 07.

I pauserne hev hun computeren frem og passede sin virksomhed, inden kameraet klappede igen.

- Var jeg træt eller have ondt, kunne jeg stadig fortsætte. Jeg så slet ikke faresignalerne - indtil jeg tog til Thailand med min kæreste, fortæller Julie Zangenberg.

Lige inden rejsen holdt hun jobsamtaler og kunne pludselig høre sig selv sige ting, der simpelthen ikke gav mening.

Da hun og Andreas kom til Thailand, kollapsede hun.

- Det ramte det mig som et fysisk stressanfald. Kroppen sagde simpelthen stop og gik i angst. Andreas måtte agere sygepasser de dage, vi var afsted, fortæller Julie Zangenberg.

- Det var et wake-up call. Jeg var nødt til at sige fra og skære fra. Og Cozy var det eneste, jeg havde lyst til.

En tekstilproducent havde nogle år forinden hevet fat i hende for at lave hyggesokker.

Julie Zangenberg var med det samme på og kunne identificere sig med idéen om komfort og kvalitet til den ambitiøse og livsnydende kvinde.

Men skulle de slå sokkerne sammen, skulle de gå stort.

Samarbejdet krævede tre dages arbejde om året for Julie Zangenberg.

Dem havde hun allerede lagt den første uge. Foruden sokkerne skabte de også hyggetøj. Siden er der udviklet sko og accessories - og planerne er at lave interiør og herretøj.

- Jeg er meget grundig og går 100 procent ind i et projekt. Når jeg har lavet skuespil, har jeg tit været inde over manus og kostumer.

- Så med kollektionen ville jeg gerne vide alt, fra hvilke it-systemer man bruger, til hvad man stiller op, hvis en container er strandet.

Cozy by JZ fik hurtigt fat og landede blandt andet Magasin.

Siden har Julie Zangenberg selv kørt land og rige rundt og har i dag over 140 forhandlere - også i Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Island.

Snart indtager Cozy by JZ det nordtyske marked - og ambitionerne er endnu større.

- Målet er, at det skal være et verdensomspændende brand, hvor vi eksporterer dansk hygge, du kan have på, siger Julie Zangenberg med et kæmpe smil.

Julie Zangenberg blev direktør og ejer af Cozy by JZ i 2019.

Året efter stod hun og adskillige andre virksomhedsejere over for coronapandemien.

Det har krævet fokus at navigere i, og det er også en af grundene til, at hun har droslet ned for andre projekter.

Hun ville ikke risikere at kollapse, som hun gjorde i Thailand.

- Den normale arbejdshest-Julie ville bare have sagt: "Fint, så gør jeg det, og så arbejder jeg i pauserne". Men det har jeg lært, at jeg ikke skal.

- Og hvis jeg også gerne vil starte en familie, nytter det ikke noget, at jeg stresser min krop, siger hun.

- Vi har heldigvis kunnet komme igennem det og ser på et 2021, som ser rigtigt pænt ud.

Det gælder på flere fronter.

I 2016 mødte Julie Zangenberg sit livs kærlighed, Andreas Bagh, efter at have spist på D'Angleterres restaurant, Marchal, hvor han frem til februar i år var køkkenchef.

Sidste sommer friede han.

Brylluppet skal formentligt stå om et års tid, for denne sommer bliver parret nemlig forældre, når deres lille søn kommer til verden.

Og nedtællingen er begyndt.

1. maj går Julie Zangenberg på barsel.

- Så bliver der lidt mere tid til at blive klar oveni hovedet - hvis man kan det. Vi har fundet ud af, at vi intet aner! siger Julie Zangenberg og griner.

- Vi plejer at sige til hinanden, at hvis nogle overvåger vores googlesøgninger, sidder de sikkert og griner. Vi søger på alt fra, hvordan man bader en baby, til hvad man gør om morgenen med en baby.

- Det har været et stort ønske for både mig og Andreas at få børn. Vi er to mennesker, der har valgt at få et barn sammen, og jeg ville heller ikke kunne få et barn med en mand, hvor jeg ikke havde fornemmelsen af partnerskab. Så jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af det hele, siger Julie Zangenberg og smiler.

Hun håber, at parrets lille søn arver sin fars ro og coolness, fortæller hun.

Fra dem begge håber hun, at han arver passionen for, hvad end han kaster sig over, og kompromisløsheden til at gå efter sine drømme.

Fra hende håber hun, at han får noget fandenivoldskhed.

- Vi vil give ham så meget kærlighed som overhovedet muligt, så han altid føler, at vi er med ham. Vi håber, han bliver en dreng med selvtillid og med respekt for andre mennesker, og som opfører sig ordentligt og får gode manerer.

- På nogle måder er det et privilegeret liv, han kommer ind i. Så det er supervigtigt, at han ikke bliver tildænget med mærketøj og kaviar, men lærer at værdsætte alle aspekter af livet. At grillpølser på plænen kan have lige så stor værdi som alt det fine og fancy.

Alt det praktiske er efterhånden på plads.

Andreas Bagh har sikret sig, at parret har den helt rigtige bæresele, så sønnike kan komme med på hans nye job som partner i koncernen Sovino.

Og så skal Julie Zangenberg have indrettet et babyværelse på Cozys hovedkontor - tæt på hendes barndomskvarter i nærheden af et af de sæt vordende bedsteforældre.

I tekstilbranchen er der mindre run på om sommeren, så det er så timet, som det kan blive, når naturen er på spil.

- Vi kan også godt regne ud, at vi ikke ved, hvordan han er, ham, der kommer ud. Er han supernem, er det jo bare skønt. Men hvis han har brug for mere ro, har vi også snakket om, hvordan vi møder det.

- Vi har talt meget om - også før jeg blev gravid selvfølgelig - at det er enormt vigtigt for os, at barnet ikke bliver et tilbehør, der skal presses ind i vores liv.

/ritzau/