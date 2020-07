Julie Zangenberg er meget bevidst om, at træning bidrager positivt til hendes mentale sundhed.

Derfor prioriterer hun både konditionstræning, styrketræning og yoga i sin travle hverdag.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed for mig er, at jeg har det godt. Altså generelt velvære. Det er fravær af sygdom, og det er mental sundhed – altså at være glad og at kunne komme igennem udfordrende perioder uden at blive alt for angst eller deprimeret. Det er en generel balance i sind og krop.«

BLÅ BOG Julie Zangenberg, 31 år Skuespillerinde og ejer af hyggetøjsfirmaet Cozy by JZ Kæreste med Michelin-kokken Andreas Bagh Aktuel med ny sommerkollektion på www.cozybyjz.com

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg har en personlig træner, så jeg får presset mig selv derud, hvor det gør rigtig godt for min krop. Hvis jeg træner selv, kan jeg godt blive lidt for barmhjertig, hvis jeg er træt.«

»Og så har jeg også en boksetræner og elsker at træne i fitness selv, når det ikke er corona-tid. Jeg træner en god blanding af konditionstræning og styrketræning, da det er vigtigt for mig både at kunne løbe langt og være stærk! Jeg synes, at det er noget af det smukkeste på kvindekroppen, hvis man kan se muskulaturen.«

»Og til sidst dyrker jeg også yoga et par gange om ugen. Men det hele er for at få det bedre mentalt og for at have et overskud. Jeg arbejder utrolig meget og er nødt til at have de der tidspunkter, hvor jeg kan slå min hjerne fra og komme tilbage i min krop.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Det er, at jeg rigtig godt kan lide mad og også noget af det, som ikke er så sundt. Men jeg prioriterer også plads til perioder, hvor jeg spiser lidt mere kage og drikker lidt mere rødvin. Det skal der være plads til, for det er også noget af det, som gør mig glad.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med alderen?

»På den ene side er det blevet mere afslappet, og på den anden side er det blevet mere nørdet. Jeg var meget hardcore med kost og træning, da jeg var yngre, og kunne virkelig få stress, hvis jeg tog på. Det er jeg blevet mere afslappet med. Men jeg er også dykket længere ned i sundhedsuniverset og har fået taget en masse test omkring, hvad min krop har brug for af vitaminer og mineraler. Jeg har fundet frem til, hvordan min krop fungerer, hvilke fødevarer jeg specifikt ikke kan tåle, og hvad jeg skulle spise mere af. I dag har jeg lagt min kost derefter.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Jeg har altid sennep, champagne, havremælk, friskpresset citronsaft og rigtig mange grøntsager. Altid spinat, gulerødder og kål. Og så har jeg noget røget fisk af en art – enten makrel eller laks. Og så har jeg blåbær og en masse kosttilskud og forskellige olier. Det er et køleskab, som bliver brugt rigtig meget – vi laver rigtig meget mad herhjemme.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.