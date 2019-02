Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen håber, at deres grandprixsang vil udviske fordomme om Grønland.

Når sangerinden Julie Berthelsen stiller sig på scenen til årets melodigrandprix sammen med sin veninde gennem 20 år Nina Kreutzmann Jørgensen, så er det med et håb om, at deres sang kan gøre mere end bare at underholde publikum.

Sangen "League of Light" har nemlig et budskab, som betyder meget for de to sangerinder, der begge har både danske og grønlandske rødder.

- Vi har beskeder til både Danmark og Grønland med i vores sang, som handler om, at vi ikke ved nok om hinanden, og at vi skal åbne lidt mere op for lyset og for kærligheden til hinanden, fortæller 39-årige Julie Berthelsen.

Når hun rejser rundt i Danmark for at arbejde eller holde foredrag, oplever hun ofte, at danskere og grønlændere ikke ved nok om hinanden.

- Når der er uvidenhed, så kommer der fordomme både den ene og den anden vej, og det er lidt ærgerligt, for vi hører altså stadig sammen, og man bør vide mere om hinanden, siger hun.

Så for at danskerne skal blive lidt klogere på Grønland, vil der for første gang i 40 år blive sunget på grønlandsk i Dansk Melodi Grand Prix.

I sangen "League of Light" synger Julie og Nina nemlig et vers på grønlandsk, og dele af sangen er inspireret af gamle grønlandske chanting-lyde, fortæller Julie Berthelsen.

- Vi har taget så meget grønlandsk med, som vi kunne, men moderniseret det, for det er også det, Grønland er. Det er ikke kajakker og igloer længere, det er immer væk også moderne, så vi vil gerne give et mere reelt billede af landet, siger hun.

Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen har været veninder i mange år og mødte hinanden som henholdsvis 16- og 18-årig, da de begge gik på gymnasiet i Nuuk.

De har hver især haft succes som solister, men det er første gang, de optræder sammen som en duo.

Og det betyder meget for de to sangerinder at bringe Grønland med på scenen til melodigrandprixet, selv om det også er med en vis nervøsitet, fortæller 41-årige Nina Kreutzmann Jørgensen, som til daglig bor i Nuuk.

- Det betyder rigtig meget for os, men vi føler også begge, at vi har en del følelser på spil, fordi vi føler, at vi repræsenterer hele Grønland, siger hun.

- Jeg håber, at man forstår vores budskab om, at vi skal komme tættere på hinanden, og at vi alle sammen i bund og grund er ens, siger hun.

De to sangerinder er også klar over, at det er et sats at give deres melodigrandprix-sang et grønlandsk islæt.

- Vi ved, at vi tager en chance med at synge på grønlandsk og promovere den del af os, men det bliver vi nødt til. Det ville være mærkeligt, hvis vi ikke gjorde det, siger Julie Berthelsen.

- Vi giver os selv lov til at have den kant vel vidende, at der måske er nogle, der synes, det ikke er fedt, siger hun.

Julie Berthelsen blev for alvor kendt i Danmark, da hun for 17 år siden stillede op i talentshowet "Popstars", hvor hun fik en andenplads.

Hun er tidligere blevet spurgt, om hun ville stille op i melodigrandprixet, men det er først nu, hun har følt, at tiden var rigtig.

- Hvis jeg skulle stille op, ville det kræve, at der var et højere formål for mig, end at jeg bare stod på scenen med en tilfældig sang. Det skulle have et stærkt formål, og det synes jeg, det har nu, siger hun.

Dansk Melodi Grand Prix løber af stablen lørdag den 23. februar i Jyske Bank Boxen i Herning og bliver sendt direkte på DR1.

/ritzau/