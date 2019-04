'Paradise'-vinderen har en særlig årsag til, hvorfor han ikke er blevet kærester med 'Love Island'-vinderen endnu.

I sidste måned blev det tydeligt på de sociale medier Julie Melsen, som vandt ‘Love Island’, havde fået et meget tæt forhold til sidste års ‘Paradise’-vinder, Lenny. De to kunne afsløre, at de var begyndt at date, og i midten af marts mundede det ud i en par-tatovering, selvom de endnu ikke officielt var blevet kærester.

Nu er der gået en måned siden par-tatoveringen, og selvom parret endnu ikke er kærester, har de taget næste skridt i deres forhold:

»Status er, at vi ikke er kærester, men vi dater ikke andre. Og vi vil da ikke udelukke, at vi bliver kærester på et tidspunkt,« forklarer Julie til Realityportalen.dk.

»Det er lidt ligesom med folk, der bliver gift, så begynder det at gå ned ad bakke bagefter, så derfor er vi ikke kærester endnu. Vi skal lige date syv år og fire måneder, inden vi bliver kærester. Ej, Julie skal ikke have mig så nemt, hun skal også lige kæmpe lidt,« forklarer Lenny med et smil.

»Altså vi har jo godt nok allerede tatoveret hinandens navne. Og jeg har også sat mit præg på Lenny med spraytan,« griner Julie og tilføjer:

»Hvis vi stadig er sammen til næste ‘Paradise’-premiere, håber jeg da at have en ring på fingeren.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk