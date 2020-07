Julie Berthelsen kører land og rige rundt som sangerinde det meste af året, men når kalenderen siger juni og juli, står den på familietid.

Med en mand, der spiller professionel håndbold, er fritiden sparsom, men om sommeren kan familien, som også består af Casper Nanoq på otte og fireårige Sia, endelig holde sammenhængende fri sammen.

Her fortæller den 41-årige sangerinde, influencer og iværksætter, hvad denne sommer byder på:

Hvad skal du lave denne sommer?

- Vi skal til Grønland i fem uger og skal ikke lave noget som helst andet end at være sammen og sejle, slappe af, gå lange ture, fiske, lave mad og hygge. Det bliver en rigtig familieferie. Selv hunden kommer med, så der er godt gang i den.

- Siden jeg fik børn, har jeg faktisk ikke spillet sommerjob, fordi de skal have Grønland med, og det eneste tidspunkt, vi alle kan rejse sammen på, er, når Minik har fri fra håndbold, og det har han lige allernådigst tre-fire uger om sommeren, så det er sådan, vi gør det.

- Vi kan ikke tage på varm juleferie, spontane weekendture eller rejse i påsken, fordi de har kampe, træning og forpligtelser. Så den dag, han stopper, skal der rejses så meget!

Hvad er dit bedste sommerminde?

- Jeg kunne nævne en masse fra barndommen. Det er altid fedt at rejse, når man er lille. Især da vi boede i Grønland, og det kun var hvert andet år, vi rejste, når mine forældre fik feriefrirejse til Danmark, og vi kunne tage videre til et varmt land.

- Men jeg kan ikke komme uden om sommeren 2018, hvor vi var på min yndlingsferieø Sardinien første gang, og min mand friede til mig i et Unesco-fredet område. Det var helt overdrevet romantisk.

- Han kunne ikke have æsken med i sine svømmeshorts, så han måtte pille den dyre forlovelsesring ud og sætte den i lommen og så snorkle rundt i 45 minutter, før han fandt stedet, han ville fri. Han havde været det vildeste nervevrag i frygt for at tabe ringen ned på havets bund.

Hvad er dit værste sommerminde?

- Det er nærmest i år. Vi skal flytte og står i flytterod. Minik har været i Grønland, og det var faktisk meningen, at han skulle flyve hjem og være nogle uger sammen med os, inden vi fløj sammen tilbage til Grønland. Men på grund af teknik, dårligt vejr og corona, kom han aldrig afsted.

- Det var tredje gang, at han skulle have været hjemme hos os i Danmark, men måtte aflyse, og dermed var det også tredje gang, at jeg skulle fortælle vores børn, at deres far ikke kunne komme hjem. Jeg var så rasende, så træt og så færdig, at jeg var ved sprænge alt i luften.

- Jeg sagde til min mand, at han skulle minde sig selv om, hvor sej en kone han har, men han vidste jo allerede godt, at han havde efterladt mig med alt det praktiske i over en måned. Heldigvis vågnede jeg næste dag med et nyt hoved, en ny plan og en ny mental indstilling.

Hvad er dine must-haves til sommeren?

- Det har jeg faktisk ikke. Der er jeg meget "free spirit"-agtig. Hvis vi mangler noget, så køber vi det.

- Det fortryder man jo altid på den anden side, men det lærer jeg bare aldrig.

Hvad skal du spise og drikke?

- Jeg skal bare spise og drikke rigtig meget! Jeg er virkelig typen, der giver mig selv fri. Jeg gider ikke at tænke over kalorier eller at have noget hængende over mig som et eller andet krav.

- Der er en tid bagefter, hvor jeg nok skal samle mig selv op igen. Det gør man jo også helt automatisk. Det har jeg i hvert fald lært.

- Man kan ikke være i den branche, jeg er, uden at være en lille smule påvirket af, hvordan man ser ud. Men jeg er nået et sted i livet, hvor det ikke er vigtigt for mig længere. Der er andre ting, der er vigtigere, og det er blandt andet velvære. Der afgør jeg jo, hvad er, og det er uden begrænsninger. Der er ikke nogen, der skal sige det modsatte, for så får de bidt hovedet af.

Hvor er dit hemmelige sommersted henne?

- Af frygt for at det bliver overrendt, må jeg nævne Sardinien igen. Jeg kan godt forstå, man ikke vælger det som det første, for det er lidt pebret, men det er en perle og stadig - rigtig mange steder - ikke særligt turistet.

- Selv om der også ligger helt vildt dyre havne med yachter til nærmest milliarder af kroner, er der også mange små lokale perler hist og her, og så er der det smukkeste vand. Det er helt fantastisk.

Har du haft en sommerforelskelse?

- Der var en helt uskyldig, barnlig en, da jeg var på Mallorca i 1992. Jeg var 13 år og fik en rigtig god kammerat i en svensk dreng.

- Jeg kan huske de helt milde, men også lidt spændende sommerfugle, og der var da også et par uskyldige kys hist og her. Dengang var det jo bare helt vildt og helt fantastisk. I dag er det jo bare så sjovt og så sødt og et hyggeligt minde.

Hvad er det bedste ved sommeren i Danmark?

- Der sker en magisk forvandling om foråret, og den nyder jeg virkelig. Det er, som om at alle får et ekstra overskud. Det er, som om at vi kan løfte hinanden meget mere, når vi er så positive.

- Alt bliver lyst, positivt og godt. Det er fest og glade mennesker, modsat efteråret og vinteren hvor vi brokker os en del.

