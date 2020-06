Sangerinden brød sammen i frustration, og den magtesløshed beskriver hun i sin nye single, "Powerless".

Julie Berthelsen er blandt de mange, som er nærmeste pårørende til en person med en psykisk lidelse.

På sjette år har den dansk-grønlandske sangerinde været vidne til, hvor ondt en, hun elsker, har indeni, uden at kunne lindre smerten.

En dag blev handlingslammelsen så overvældende, at Julie Berthelsen faldt hulkende sammen i armene på sin mand, Minik.

Hendes følelser, frygt, forvirring og frustration over at stå til tider fuldkommen magtesløs er blevet til nummeret "Powerless".

- Jeg har haft brug for at kanalisere følelserne ud af min krop og mit hjerte. Det er en hårfin balancegang mellem at passe på sin nærmeste og samtidig passe på sig selv, for det er en tung byrde - også som pårørende, siger sangerinden og uddyber:

- Det er - i gåseøjne - en ego-sang, for den handler i virkeligheden om, hvor hårdt jeg har det, vel vidende at den, det drejer sig om, bokser med nogle helt andre og langt sværere problemer end mig, understreger Julie Berthelsen.

Hvem, det er, og hvilken sygdom, personen lider af, ønsker Julie Berthelsen at holde for sig selv af hensyn til privatlivets fred.

Det har været - og er stadig - enormt svært at navigere i, især hvordan man passer på sig selv, når man så gerne vil passe på andre.

- Der er gået noget tid med diagnosen nu, og jeg har stille og roligt fundet ud af, hvor jeg slår til, og prøver at give mig selv ro, accept og plads, de steder jeg ikke slår til og ved, at jeg ikke kan gøre en skid. For det er der, det begynder at blive så frustrerende, at det tærer på en.

Det gjorde det også for Julie Berthelsen.

Frygten for stilstand og en forværring så slem, at eneste udvej var at vælge livet fra, var altopslugende for hende.

Kun når hun var udmattet af træthed, travlhed og to-do-lister var tankerne forsvundet for en stund.

Men til sidst kammede det alligevel over.

- Jeg var handlingslammet og overloadet af følelser og magtesløshed. Jeg græd så meget, at jeg ikke kunne trække vejret og faldt sammen i en højlydt hulken i armene på min mand, som nærmest måtte holde mig oppe.

- Der sagde han til mig: "Nu er det nok. Nu skal du finde en balance mellem at passe på andre og passe på dig selv", fortæller Julie Berthelsen.

Ved at stå frem og tale højt om det med sine nærmeste har Julie Berthelsen fundet ud af, at hun bestemt ikke står alene.

Hver tredje dansker er ifølge en Epinion-undersøgelse pårørende til en person med en psykisk lidelse.

Ud af dem belastes 60 procent selv psykisk, og sådan var det også ved at ende for Julie Berthelsen.

Hun måtte sande på den hårde måde, at hun først kunne være noget for andre, når hun var noget for sig selv.

- Når det har været rigtig svært, og tiderne har været hårde, har jeg ikke haft overskud til noget andet, men der har jeg heldigvis haft min mand, som har bedt mig om at prioritere anderledes og tune ind.

- Jeg ved jo godt, at jeg skal lægge min største energi i min familie, hos mine børn og min mand, men det har været så skidesvært og smertefuldt, når man også gerne vil være der for sin pårørende, at jeg knækkede sammen.

I dag er Julie Berthelsen kommet nærmere balancen. Hun bruger sine egne nærmeste til at tale om tingene, og så overvejer hun og en gruppe gode veninder, som står i lignende situationer, at søge professionel rådgivning for at få flere værktøjer til at håndtere pårørenderollen.

- Det er så svært at navigere i, og det er det sådan set stadig. Jeg er stadigvæk selv i proces, men det bliver bedre og bedre, eftersom jeg lærer mere og mere hen ad vejen, siger hun og uddyber:

- Jeg tror, at alle os, der er involveret, har haft brug for at gøre det til et åbent og normalt emne, vi kan snakke om, og ikke gemme ad vejen eller være flove over. Det har mærkelig nok været rigtig svært, fordi vi har skullet tage hensyn til vedkommende, til hinanden og til os selv. Går vi nu over grænsen og presser for meget på for eksempel, forklarer Julie Berthelsen.

De tanker bliver også kanaliseret ud i sangen.

- Der er mange, der har været glade for, at - i anførselstegn - sådan en som mig står frem og siger, at de problemer også hører til i min verden. For der er rigtig mange andre, der står i lignende situationer som min.

Hun har præsenteret sangen for personen, som ifølge Julie Berthelsen blev berørt, men også lidt forskrækket over, hvor påvirket andre var af situationen. Men der har været forståelse for, at det har været Julie Berthelsens måde at udtrykke sig på.

"Powerless" er en af singlerne på Julie Berthelsen nyudgivede ep, "No. 1", som er en refleksion af, hvor hun står henne i livet nu.

For trods situationen som pårørende er der også mange andre elementer, som fylder i hendes liv.

Hun har skrevet sangen "Make Peace with Time" om, hvordan tiden sætter sine fysiske spor, og at det er en del af ens fortælling om et levet liv.

På ep'en er der også en sang til hendes børn, Casper Nanoq på otte og fireårige Sia, og til hendes partner gennem 12 år, den professionelle håndboldspiller Minik Dahl Høegh, som hun blev gift med sidste sommer.

Sangen til ham hedder "Forever and Whatever".

- Vi har været igennem så meget sammen, så uanset hvad der venter os af udfordringer, skal vi nok klare den og holde sammen.

/ritzau/