Skuespiller Bjarne Henriksen har haft sin farfar i tankerne i arbejdet med "Theo og den magiske talisman".

Hvis bedsteforældre mangler en julegaveidé til deres børnebørn i år, så er tid en af de bedste gaver, de kan give.

Det mener skuespiller Bjarne Henriksen, som er aktuel i DR's julekalender "Theo og den magiske talisman", hvor han spiller Theos morfar Harald.

Theo går i sjette klasse, men han har ingen venner i skolen. Hans eneste og bedste ven er hans morfar, som han ser hver eneste dag.

Sammen skaber de fortællingen om det magiske naturrige Thannanaya, som de maler et billede af på væggen i morfarens stue.

Og at have den slags tid sammen med sine børnebørn, er noget af det bedste, bedsteforældre kan give, mener Bjarne Henriksen.

Han har selv haft sin farfar i tankerne, da han spillede rollen som Harald.

- Da jeg var 10 år gammel, lærte min farfar mig at spise fedtemadder med stærk ost, drikke en lille snaps, spille kort og grave have, siger han.

- Det betød meget for mig at have en voksen, som havde tid til mig. Det er jo det, bedsteforældre kan. De har masser af tid, og det er ofte det, børn har mest brug for. Ikke kvalitetstid, bare tid, hvor man kan være sammen og måske endda kede sig lidt, siger han.

Den 59-årige skuespiller har også mærket, hvordan hans egne børn Sofie og Emil, som nu er voksne, har haft et særligt forhold til deres bedsteforældre.

- Når mine børn besøgte min far og mor, så måtte de alt. Når de skulle hjem derfra, skulle de nærmest på en kold tyrker, fordi de havde fået pandekager hver morgen, siger han og griner.

- Det er som om, at alt det, bedsteforældre skulle passe på med deres egne børn, det ryger ud af vinduet, og sådan tror jeg også, det skal være, siger han.

Udover at være inspireret af sine egne familierelationer, har Bjarne Henriksen også været inspireret af den franske film "Den gamle mand og drengen" fra 1967, da han spillede rollen som Theos morfar.

Filmen handler om en otteårig jødisk dreng, som under Anden Verdenskrig bliver sendt på landet for at leve hos et ældre ægtepar i skjul for nazisterne, og særligt manden udvikler et tæt forhold til drengen.

- Jeg håber virkelig, at den her julekalender kan være med til at skabe gode relationer mellem bedsteforældre og børnebørn, siger Bjarne Henriksen.

"Theo og den magiske talisman" sendes på DR1 hver dag klokken 19.30 frem til den 24. december.

Foruden Bjarne Henriksen kan man blandt andre se Kian Lawson-Khalili, Safina Coster-Waldau, Maria Rossing og Jens Jacob Tychsen i de bærende roller.

/ritzau/