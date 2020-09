Komikeren har giftet sig med sin kæreste, Louise Ryberg. Det bekræfter hans manager over for Ekstra Bladet.

Der er kommet en guldring på fingeren hos den garvede komiker og tv-vært Jonatan Spang. Det viste han i det nyeste afsnit af "Tæt på sandheden", der lørdag aften blev sendt på DR2.

Og det ér skam en vielsesring, bekræfter hans pr-manager, Annette Wigandt, overfor Ekstra Bladet.

Jonatan Spang har nemlig giftet sig med sin kæreste Louise Ryberg.

- Jeg kan med stor glæde bekræfte, at Jonatan i sommer er blevet gift med sit livs udkårne, Louise Ryberg, skriver Annette Wigandt til Ekstra Bladet i en mail, beretter mediet.

Parret mødte hinanden i 2017 på Roskilde Festival, hvor de også kyssede første gang. Da de kom hjem fra festivalen, fortsatte de romancen.

Jonatan Spang har tidligere fortalt til BT, at han har fundet sig en helt særlig kvinde.

- Der er ingen tvivl om, at hun har rykket mig tættere på dét menneske, som jeg gerne vil være. Hun insisterer på, at "nu lægger du arbejdet væk, for vi skal noget andet". Og det er jeg enormt taknemmelig for, for jeg tror ikke, at jeg havde været i stand til at stoppe det selv, har han sagt til mediet.

42-årige Jonatan Spang kan både kalde sig tidligere teaterdirektør, manden bag flere større onemanshows og serien "Lillemand".

/ritzau/