'Paradise'-hunken mener ikke, at den Jonas, vi så i programmet, er den Jonas, han er i virkeligheden.

Torsdag aften sluttede ‘Paradise Hotel’ 2018, hvor Lenny og Tine løb med titlen, mens Lenny løb med alle 500.000 kroner.

Den 19-årige Jonas, der var en del af startcastet og klarede sig helt til finaleugen, ser tilbage på opholdet i Mexico som en god oplevelse. Omvendt er han dog også glad for, at programmet nu har nået vejs ende:

– Det er et rigtig fedt program, og jeg har mødt de dejligste mennesker i mit liv, så på den måde er det super nederen, at det hele slutter nu. Men på en måde er det også godt, at det hele slutter, for jeg har egentlig ikke behov for at se mere af det. Der har været en del episoder under programmet, hvor jeg har tænkt: “Æv, det var bare ikke det, jeg håbede på”. Der har været rigtig mange afsnit og rigtig mange klip, hvor jeg har lavet nogle ting, som har været akavede til tider, og det kan man rigtig godt mærke nu. Jeg synes dog, at udfaldet på det hele har været ok-positivt. Jeg har fået rigtig meget positiv respons, men samtidig vil jeg sige, at den Jonas, jeg ser i programmet, ikke er den Jonas, jeg kender i virkeligheden. Det er min og mine venners vurdering. Så jeg er blevet både positivt og negativt chokeret, mens jeg har set programmet, forklarede Jonas til Realityportalen.dk til ‘Paradise’-finalefesten i torsdags.

– I virkeligheden er jeg lidt mere betænksom overfor folk og ikke så kold, som jeg virker på tv. Jeg har lidt flere følelser, og jeg holder rigtig meget af folk og tænker meget, før jeg siger ting. Til tider er jeg jo fuld derinde, og så kan man godt gøre dumme ting, men vigtigst af alt så er jeg ikke afpressende overfor folk, og jeg er ikke cringe på det niveau, som jeg bliver vist på tv. Jeg er selvfølgelig akavet, hvem er ikke det? Men det, der er blevet vist på tv, sådan er jeg ikke i virkeligheden. Det vil jeg hvert fald selv sige, fortsatte han.

Se hele interviewet med Jonas nedenfor, hvor han afslører, hvad han fortryder under sit ‘Paradise’-ophold, og hvor han afslører, om han vil lave mere tv:

Artiklen er bragt af Reality Portalen