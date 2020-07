Dansktop-legenden har optrådt på et hav af festivaler, og der er altid stuvende fyldt foran scenen.

Med evergreens som "Lille fregnede Louise", "Sikke'n fest" og "Du burde købe dig en tyrolerhat" har Johnny Reimar sunget sig ind i dansk musikhistorie.

Den folkekære musiker har været med siden slutningen af 1950'erne og kunne tilbage i 2018 fejre diamantjubilæum efter 60 år i branchen.

Det er blevet til tusindvis af optrædener - også på landets festivaler, som dog er aflyst i år grundet coronapandemien.

Derfor giver 77-årige dansktop-legende her et tilbageblik på sine bedste og mest mindeværdige festivaloplevelser gennem årene - han har endda optrådt på Roskilde Festival uden rigtigt at være blevet booket.

Hvad er din yndlingsfestival og hvorfor?

- Det er Smukfest. Hvor mange festivalpladser godt kan virke lidt uhumske nogle gange, så lever Smukfest virkelig op til sit navn. Og så er der bare en helt speciel stemning inde i Bøgeskoven.

- Jeg føler, at folk er knap så vilde på Smukfest, men mere går ind for at nyde musikken og naturen, hvor man måske er mere tilbøjelig kun at komme for at feste på de øvrige festivaler.

- Jeg havde fornøjelsen af at lukke festivalen sidste år. Der havde været et forfærdeligt uvejr et par dage før, så der var ret mange, der allerede var taget hjem. Men da jeg kom på scenen - som en overraskelse, der ikke var annonceret - blev publikum meget begejstret og overrasket. Lige så snart jeg går i gang med "Sikke'n fest", så overgiver folk sig, uanset hvor gamle de er.

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som optrædende på en festival?

- En af de større og overvældende oplevelser var på Langelandsfestivalen, hvor jeg var nogle år og optræde i Møllers telt. Det var mig bekendt på den anden side af midnat, at jeg gik på. Den stemning, der var i det telt, har jeg aldrig oplevet lignende.

- Der var 5000 unge mennesker, der gik totalt amok. De sang jo med på alle sangene, som om at de havde øvet sig i dagevis - det var lige før, jeg blev bange, så voldsomt var det. De var så søde med bifaldene, at jeg nærmest var helt flov over at få penge for det. Så de optrædener på Langelandsfestivalen står som noget af de største i min karriere.

- På Jelling Musikfestival har jeg været et par år også. Et af årene havde de anbragt mig i et specielt hus, som ikke var så stort. Jeg ved ikke, om de undervurderede det, men der kom en masse mennesker. Så mange, at de ikke kunne være derinde, og derfor måtte folk stå udenfor på en slags bro, der var bygget op udenfor. Der kom så mange mennesker, at broen styrtede sammen. Gudskelov var der ikke nogen, der kom noget til! Der må man sige, at succesen var så stor, at det brasede sammen.

Faktisk har Johnny Reimar på en måde også optrådt på Roskilde Festival, fortæller han videre:

- For en hel del år siden skulle jeg have overrakt platinplader fra mit pladeselskab for et salg på mere end en million partyplader, og det skulle foregå backstage på Roskilde Festival.

- Jeg troede sådan set bare, at de ville overrække mig pladerne og tage et par billeder, men de havde faktisk lavet et lille setup, så pludselig skulle jeg synge "Sikke'n fest". Da jeg så gik i gang, kom alle kunstnerne, der skulle optræde på Roskilde Festival, og de var faktisk mit publikum, og det var en kanon succes.

- Jeg kan huske, at Aqua sad lige foran mig og sang med. TV Avisen kom og dækkede det, hvilket man var noget fortørnet over på Roskilde Festival, fordi mig, der optrådte backstage, var noget nær det eneste fra festivalen, som de viste i tv dengang.

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som gæst på en festival?

- Jeg har endnu ikke haft fornøjelsen af at være gæst nogle festivaler, selv om jeg har optrådt på en del af dem.

Hvad er det mest nyttige, du nogensinde har haft med på en festival?

- Det er jo faktisk mit kendingsmærke, som jeg skal have med, og det er min tyrolerhat. Hvis ikke jeg har den med, går det ikke.

Hvad er det mest unyttige, du nogensinde har haft med på en festival?

- Normalt når jeg tager rundt og optræder, klarer jeg mig selv: Jeg har min egen tekniker med, mit eget anlæg med, egen fortæring og så videre med. Jeg laver ikke nogen kontrakter, hvor der står, at der skal være det og det og det - en pose slik, frugt eller en flaske whisky for eksempel.

- Første gang, jeg optrådte på Langelandsfestivalen, var de forundrede over, at jeg ikke ville have noget. De ville komme med mad og det ene og det andet, men jeg sagde nej tak. "En øl kan du vel drikke?", spurgte de, og jeg svarede: "Det kan du tro, jeg kan. Men den har jeg selv med". De kunne ikke forstå, at jeg havde taget mine egne øl med på en festival.

Hvad vil du savne mest i år ved hverken at skulle optræde eller være gæst på en festival?

- Jeg har faktisk ikke haft nogen festivaljob i år. Vi arbejdede på det, men det gik i stå grundet corona.

- Helt undtagelsesvist optrådte jeg til et show i Parken ("Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie", red.), og så går det ellers løs til august igen med en hel del job med min gamle gruppe, The Cliffters.

/ritzau/