Den rutinerede herre fylder 75 til sommer og kan se tilbage på en glorværdig i musikbranchen.

København. Med evergreens som "Lille fregnede Louise", "Sikke'n fest" og "Du burde købe dig en tyrolerhat" har Johnny Reimar sunget sig ind i dansk musikhistorie.

Den folkekære musiker har været med siden slutningen af 1950'erne og kan i år fejre diamantjubilæum efter 60 år i branchen.

- Højdepunkterne i min karriere må mærkeligt nok uden tvivl være min amatørtid. Det har ikke været de store tv-shows eller guldpladerne, fortæller Johnny Reimar.

- Dengang ville man give sin højre arm for at synge sine sange for nogle mennesker. Når man nu har været på den i 60 år, er der ikke helt den samme begejstring, for så er det blevet et stykke arbejde, uddyber han.

Musikeren kom til verden i Odense under navnet Reimar Kristensen.

I skoletiden begyndte han at klimpre på guitaren. Om torsdagen gik han til musik, og om fredagen lærte han sine kammerater, hvad han selv havde lært dagen inden.

- I starten er man så passioneret. Når jeg tænker tilbage på den tid, kilder det stadig i maven, fortæller Johnny Reimar.

- Det, man drømte om dengang, var simpelthen at få lov til at spille til et bal med sit skoleorkester. Så da vi skulle med bus hele vejen til Vejen for at spille for nogle fremmede unge mennesker, føltes det som en verdensturné.

Da Johnny Reimar var en 15-årig ung knægt, begyndte musikken at tage fart.

I 1958 vandt han en amatørkonkurrence og landede samme år sit første professionelle job.

Tre år efter indtog han førstepladsen på den danske hitliste med nummeret "How Wonderful to Know" med rockbandet The Cliffters.

- Jeg har altid godt kunnet lide at optræde, men jeg tænkte aldrig på, at det skulle være en karriere, siger han og fortsætter:

- Jeg har også været lidt snusfornuftig og tænkt, at det var et weekendjob. Så da vi havde stor succes med The Cliffters i starten af 60'erne, valgte jeg samtidig at gå i lære som reklametegner, mens mine kammerater sagde deres job op for at hellige sig musikken.

Mens The Cliffters spillede høj rock og sang på engelsk, tog Johnny Reimar en musikalsk drejning i 1963.

Først spillede han med bandet The Scarlets og begyndte året efter at synge på dansk som solist under navnet Johnny Reimar.

I det navn har han blandt andet udgivet den danske version af Smølferne og signatursange som "Sikke en fest", "Lille fregnede Louise" og "Du burde købe dig en tyrolerhat".

Det er over fire årtier siden, og Johnny Reimar glæder sig over, at hittene stadig består.

- Der er stadig bud efter mig. Det gamle publikum følger med, men der er også kommet et nyt til. Når jeg er ude at optræde, så er det lige så meget for helt unge mennesker. Jeg har været på diskoteksturné, og det var en kæmpe succes. Der er man jo "kult" og "gud", og hvad de unge nu kalder det, griner Johnny Reimar.

- Det er jo den største kompliment, man kan få. Den begejstring og entusiasme, de helt unge mennesker har, når de synger med, har jeg aldrig oplevet før. Så det er en ekstra gave, at de unge mennesker også synes, det er sjovt at høre de gamle sange.

Musikken har ændret sig, og dansktoppen fylder ikke længere i den brede befolkning, men det er en naturlig udvikling, mener Johnny Reimar.

- Mange i min alder vil nok sige "hold da op, det er slet ikke som i gamle dage", men jeg synes, musikken har fået den rigtige udvikling. Det er jo sådan, at hver generation har sin egen musik, siger han og fortsætter:

- De, der optræder i dag, kan virkelig noget. Man kan ikke høre forskel på dem og udenlandske artister. De er 1000 gange bedre, end det vi formåede. Vi havde jo ikke pladestudier dengang. De eksisterede ikke, så det var i biografer og kirker, man optog.

Til sommer runder den rutinerede herre 75 år. Det synes han selv, er svært at forstå.

- Når jeg synger "Du burde købe dig en tyrolerhat", er det ikke til at fatte, at det er 50 år siden. Men det siger regnestykket. Men som jeg også siger, så er mit legeme snart 75 år, men indeni er jeg stadig 25.

- Jeg tror, at den dag man stopper, falder man sammen og får mindre energi. Det kræver trods alt noget at sidde mange timer i en bil gennem landet, fyre den af og så tage hjem igen.

Selv om Johnny Reimar beskriver sig som halvvejs pensioneret, synger han stadig herhjemme og i udlandet.

- Jeg kan økonomisk set godt undvære at optræde, men det manglede da også bare, når man snart er 75, griner han og fortsætter:

- I 40 år har jeg tænkt, at "næste år stopper jeg". Men det er ikke rigtig blevet til noget. Nogle gange ville jeg give guld for ikke at skulle væk hjemmefra, men når jeg så kommer ud og optræder, har jeg det som en fisk i vandet. Så sprudler jeg og lever mig helt ind i det.

Så længe stemmen og helbredet holder til det, og der er folk, der kommer til koncerterne, bliver Johnny Reimar ved.

- I det øjeblik jeg mærker, at fysikken kniber lidt, eller at der ikke kommer nok folk, så tror jeg nok, det giver sig selv. Men der er vi ikke endnu, siger han.

14. april afholdes Dansktop Prisen i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor dansktoppens 50-års jubilæum markeres.

Johnny Reimar er blandt de optrædende til festlighederne, hvor musikerens 60-års jubilæum også fejres.

/ritzau/