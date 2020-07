I retten fortæller Amber Heard, at hun flere gange frygtede for sit liv, da hun dannede par med skuespilleren.

Johnny Depp og ekskonen Amber Heard bliver ved at trække overskrifter i den verserende retssag, hvor Johnny Depp anklager mediet The Sun for falske påstande.

Johnny Depp har trukket mediet og chefredaktøren Dan Wootton i retten for at have kaldt ham hustrumishandler, fordi han angivelig skulle have været voldelig over for sin ekskone, skuespillerinden Amber Heard, som han var gift med fra 2015 til 2017.

Depp nægter beskyldningerne og mener tværtimod, at det var hende, der var voldelig over for ham.

Mandag var det Amber Heards tur til at vidne i retten, og her kom skuespillerinden med en lang række beskyldninger mod sin eksmand.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en skriftlig erklæring givet under ed, som blev offentliggjort, samtidig med at hun indtog vidneskranken, forklarer Amber Heard, at hun er blevet voldsomt misbrugt af skuespilleren.

»Nogle episoder var så alvorlige, at jeg var bange for, han ville slå mig ihjel, enten med vilje eller fordi han kunne miste kontrollen og gå for vidt,« lyder det i erklæringen.

»Han truede med at slå mig ihjel mange gange især senere i vores forhold,« forklarer hun i erklæringen.

I retten beskriver 34-årige Heard ifølge Reuters, hvordan Depp kaldte hende 'luder' og 'berømmelseshungrende', hvis hun havde noget særligt tøj på.

»Den fysiske vold inkluderede at slå, sparke, nikke skaller og tage kvælertag på mig, ligesom han også kastede mig ind i ting, rev mig i håret og skubbede mig i jorden. Han smed ting efter mig – især glasflasker,« siger hun.

Amber Heard forklarer, at Depp havde et alter ego, som han kaldte 'monsteret', og at det var dette alter ego, der ifølge ham gjorde de ting mod hende.

I sidste uge vidnede flere af Johnny Depps tidligere partnere i sagen, og de har forklaret, at de aldrig har oplevet skuespilleren være voldelig, og at de ikke tror på Amber Heards forklaringer.

/ritzau/