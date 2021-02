Skuespiller John Travolta sælger sit palælignende hjem. Han boede der med sin kone, som døde af brystkræft tilbage i juli 2020.

Huset er over 30 millioner danske kroner værd og har hele 20 soveværelser, skriver Independent.

Ejendommen strækker sig over hele 10.830 kvadratmeter og ligger ned til vandet i delstaten Maine i USA.

Parret boede der fra 1991, hvor de købte det og renoverede hjemmet, frem til hans kone Kelly Preston døde som 57-årig.

John Travolta og hans nu afdøde kone Kelly Preston. Foto: Eric Gaillard Vis mere John Travolta og hans nu afdøde kone Kelly Preston. Foto: Eric Gaillard

Hun havde kæmpet mod kræften i to år.

De valgte at købe huset, fordi de havde besøgt skuespiller Kirstie Alley, der bor i området og forelskede sig i det. Samtidig ville de gerne have et hjem, hvor der var plads til at få alle deres familiemedlemmer på besøg.

De flyttede ind, da Kelly Preston var gravid med sønnen Jett, som på tragisk vis døde af et slagtilfælde i 2009, mens familien var på ferie i Bahamas.

John Travolta blev en Hollywood-stjerne, da han i 1970'erne blev nomineret til en Oscar for sin rolle i filmen 'Saturday Night Fever'. I 1994 blev han igen nomineret for sin rolle i filmen 'Pulp Fiction.'