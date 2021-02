Tv-vært Johannes Langkilde nyder selv at bygge noget varigt - lige fra køkkener til kaninslotte.

Sendt er glemt.

Det er virkeligheden i Johannes Langkildes job som nyhedsvært. For selv om der er knoklet og kælet for dagens udsendelse, så er den nok glemt igen i morgen.

Og derfor nyder han i sin fritid at lege hobbyhåndværker. Der kan han nemlig skabe noget langt mere varigt. Her fortæller han om sin hobby.

Hvad er din hobby?

- Ud over musikken, som er min absolut største hobby, så bygger jeg ting. Jeg er hobbyhåndværker og har muret, støbt, bygget vores eget hus om, restaureret kælder og bygget et ti kvadratmeter stort kaninslot til min datters kaniner.

Hvad giver det dig?

- Det giver mig værdien af at skabe noget, der bliver stående. Man kan glæde sig over, at man kørte helt nøje med overfræseren, så udskæringerne blev rigtig flotte, og det kan man gå og kigge på de næste 20 år.

- når man laver en tv-avis, så er den glemt dagen efter. Jeg arbejder i det daglige med noget, jeg synes er lidt flygtigt. Jeg oplever nogle gange, at mit arbejde forsvinder mellem hænderne på mig. Så siger Sisse (Johannes Langkildes kone, red.) til mig, at det også er, fordi jeg er med til at skrive et nyt kapitel i den bog, folk læser hver dag.

- Så på den måde er det en blivende ting, det kan jeg også godt se. Men jeg føler også, at folk kalder et program godt, ti minutter efter det er sendt, og den næste dag er det glemt. Hvorimod hvis du bygger et kaninbur med et væld af detaljer og lægger tegltag og ovenlysvinduer i, så kan du skabe noget ekstraordinært, der bliver stående.

Hvordan opstod din interesse?

- Min familie påstår jeg har det fra min bedstefar, der byggede sit eget sommerhus fra bunden og op. Lige siden jeg var barn, har jeg konstrueret mærkelige ting og svævebaner rundt i huset.

- Når man så bliver voksen og stadig har lyst til at lege med voksen-Lego - som det at bygge lidt er - så finder man også ud af, at man kan få det hus, man gerne vil, uden at betale en formue for det. Der kommer nordjyden op i mig.

Hvad er dine bedste råd til nybegynderen?

- Jeg har været hjulpet af min forkærlighed for research. Jeg sætter mig ned og ser alt, hvad der findes på Youtube. Så læser jeg alle mulige beskrivelser og læser om, hvad folk har gjort, der er gået galt.

- Så tager jeg ud i byggemarkederne og hænger ud, og der vil de typisk gerne sludre. Der kan man suge en masse til sig. Og til sidst har man dannet sig et overblik over, hvordan man starter. Når man strander undervejs, skal man have nogle gode mennesker at ringe til eller gå på Youtube.

- Ude på arbejdet sidder jeg og Erkan Özden, som er en formidabel gør-det-selv-type, og flere andre kolleger og nørder byggematerialer hen over "TV Avisen".

/ritzau/