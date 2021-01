Normalt møder han seerne i nystrøget skjorte på "TV Avisen" og "Det politiske talkshow" på DR.

Men fredag indtager den garvede nyhedsvært Johannes Langkilde for første gang rollen som vært på DR's underholdningsprogram "Fællessang - hver for sig".

Dermed erstatter han værten Mads Steffensen, der har vinket farvel til DR, mens pianisten Phillip Faber er vendt tilbage til jobbet som dirigent for DR Pigekoret.

For den 43-årige nyhedsvært Johannes Langkilde kunne springet næppe føles mere naturligt. Det forener nemlig hans musikalske side som pianist med journalistikken.

- Rent privat er jeg meget mere end et nyhedsmenneske, som lever og ånder for amerikansk politik, nyheder og tv-aviser. Hele mit liv har jeg også været musiker, siger Johannes Langkilde, der også har været korrespondent i USA, og fortsætter:

- Så jeg var aldrig i tvivl om at sige ja til fællessang, for på den måde får jeg lov til at kombinere endnu flere af de ting, jeg brænder for: at være vært og lave fjernsyn, men også hele den musikalske side, som jeg normalt ikke kan tage med på arbejde.

Og Johannes Langkilde kan altså mere end et par akkorder til husbehov. Hans fingre danser legende let over tangenterne.

Faktisk har han i sine yngre dage prøvet at forfølge en karriere som professionel musiker.

Han er vokset op i et hjem, hvor begge forældre spillede klaver. Og i hjembyen Hjørring begik han sig i et musikalsk miljø, hvor alle vennerne spillede - og mange af dem er endt med at blive professionelle musikere.

Men tidligt oplevede han også, at både medier og musik trak i ham.

Som barn havde han sit eget radioprogram på den lokale nærradio, og i 9. klasse delte han sit praktikforløb op, så han havde en uges praktik i "Jan Glæsels Orkester" - som spillede i talkshowet "Meyerheim og Co." - og en uge som dj på radiostationen The Voice.

Siden gik han et år på et jazzkonservatorie i Frankrig.

- På et tidspunkt kunne jeg se, at jeg måske ikke ville blive en af de aller-aller bedste musikere - og så kan det godt være svært, siger han og fortsætter:

- Så jeg valgte musikken som min passion og journalistikken som min profession, for det var nemmere at være hobbypianist end hobbyjournalist.

Johannes Langkilde har aldrig lagt musikken fra sig, og når der ikke er nyheder, familie - eller corona - på programmet, spiller han ofte koncerter med sit eget orkester og er konferencier på koncerter med symfoniorkestre.

- Men der er selvfølgelig stadig mange, der ikke ved, at musik er så bærende en del af mit liv, siger Johannes Langkilde og fortsætter:

- Og for dem kan det da godt være, det er lidt pudsigt, at der står en nyhedsvært og skal være vært for "Fællessang". Men for mig og for dem, der ved, at jeg lever og ånder for musik, er det ikke spor mærkeligt, siger han.

"Fællessang - hver for sig" blev til i foråret under den første coronanedlukning og blev ikonisk med pianisten Phillip Faber og tv-værten Mads Steffensen i front.

I stedet overtager Johannes Langkilde, som får selskab af pianist, komponist og sangcoach Katrine Muff ved flyglet.

Johannes Langkilde håber dog også, at han kan få mulighed til at vise lidt af sin egen musikalitet i programmet.

- Det er Katrine Muff, der skal sidde ved klaveret og synge. Men jeg håber da, at jeg kan møve mig ind ved tangenterne i en eller anden form. Det ville være tåbeligt ikke at bruge det, siger Johannes Langkilde.

Derudover har Katrine Muff lovet at give ham lidt sangundervisning, fortæller Johannes Langkilde, der ellers primært lufter sangstemmen i badet.

- Jeg har en ret høj standard for, hvordan jeg gerne vil spille på klaver. Og så er det svært at synge til og slå sig til tåls med, at det ikke lyder særligt godt. Så det har jeg aldrig rigtig dyrket, forklarer han.

"Fællessang - hver for sig" bliver sendt på DR1 fredag klokken 20.00.

