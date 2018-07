33-årige Joey Moe har gang i store ting, når han ikke har travlt med at lave musik.

Det er ikke for sjov, når 33-årige Joey Moe fortæller, at han er stor Disney-fan, og særligt superheltene har en særlig plads hos musikeren. Faktisk er han så stor fan, at han arbejder på sin egen serie af bøger.

»Det er 10 bøger, der skal skrives. Jeg er i gang med at skrive forhistorierne til dem alle sammen. Det handler om superhelte, og det er high-fantasy. Jeg går rigtig meget op i det, og jeg bruger meget af min tid på det, når jeg ikke synger. Det er noget af det vildeste, og jeg får kuldegysninger af at tale om det,« fortæller han.

HER&NU var med Joey Moe en tur i Disneyland Paris, hvor han skulle spille intimkoncert for 40 heldige GO’NOVA-lyttere, som gennem radioprogrammet havde vundet en magisk weekend i eventyrparken. Også GO’NOVA-værtinden JoJo var med på turen, der blandt andet bød på en tur ind i superhelte-universet. Disneyland har nemlig superhelte-tema sommeren over, og dét betød, at Joey var helt i front på Disneyland Paris’ helt nye show: ”Marvel: Super Heroes United”.

»Superhelte er lige mig. Én ting er Disney, som er hele grundstenen for det. At det så er Marvel, jeg har set i dag, det svarer lidt til fødselsdag og jul på samme tid,« sagde Joey Moe efter det helt spektakulære show, hvor publikum blev mødt af Hulk, Iron Man, Spiderman og Captain America var nogle af de superhelte.

Det var første gang nogensinde, at Joey Moe besøgte den magiske park, og han var ikke skuffet.

»Jeg er total die hard Disney-fan. Det her er lidt hovedstaden for mig. Det er helt vildt fantastisk, og jeg er helt oppe at flyve over det,« storsmilede sangeren.

