»Vi skal afsted igen næste år. Det er allerede aftalt. Det gør vi bare,« siger Jørgen Leth tirsdag aften.

Det sker i forbindelse med gallapremieren på Quentin Tarantinos nye film ‘Once upon a time in Hollywood' i den københavnske biograf Imperial.

Dermed fastslår 82-årige Jørgen Leth, at der kommer endnu en Tour de France-podcast næste år.

Det vakte opsigt, da Jørgen Leth bekræftede samarbejdet med Citroën. Og endnu mere opsigt, efter anmelderne revsede showet.

Jørgen Leth til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood". Tirsdag den 13. august 2019. Foto: Claus Bech Vis mere Jørgen Leth til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood". Tirsdag den 13. august 2019. Foto: Claus Bech

Blandt andet var lyden dårlig, lød det.

»Var anmelderne ikke tilfredse? Det undrer mig. Jeg har lige siddet og set dem på min private skærm. Jeg synes, det gik meget godt. Det var meget muntert og flot og forfriskende. Det synes jeg. Min vurdering er i top,« siger Jørgen Leth.

»Jeg var glad for at lave det. Det var et spændende setup. Det var inspirerende at arbejde sammen med andre, end dem jeg kendte: TV 2,« siger han.

Undervejs kom der forskellige tv-personligheder som Peter Falktoft, Mattias Hundebøll og den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen.

Jørgen Leth til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood". Tirsdag den 13. august 2019. Foto: Claus Bech Vis mere Jørgen Leth til gallapremiere i Imperial på Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood". Tirsdag den 13. august 2019. Foto: Claus Bech

»Dem udvalgte vi selv, og vi ville gerne have nogle, der var nye i gamet.«

»Jeg synes, det var dejligt at være sammen med nye kræfter og bruge sproget på en anden måde.«

»De havde den rigtige indstilling og en fornyelse af sproget i Tour de France,« siger Jørgen Leth, der i B.T. har efterlyst en ny måde at lave touren på: Den gamle var kedelig.

Filminstruktøren, digteren og den tidligere Tour de France-kommentator indrømmer, at det er rart at komme væk fra TV 2, men har ikke yderligere kommentarer om den sag.

»Nej, det vil jeg ikke uddybe. Men jeg ser stadig medarbejderne. Dem har jeg det meget kammeratligt med. Dem ser jeg stadigvæk. Men det er ikke det samme, som at man kan arbejde sammen, når vi er kommet til det her punkt,« siger han.

Han står ved siden af sin datter filmproduceren Karoline Leth, der støtter ham. Jørgen Leth sad i marts måned i kørestol, men allererede i april var han nogenlundende gående.

Men benene er altså stadig skrøbelige.

»Bentøjet er ikke så godt, men det må jeg tage med. Jeg håber, man kan gøre noget. Det er planen,« afslutter han.