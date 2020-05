Kærligheden kom langsomt, men sikkert for prins Joachim og prinsesse Marie, der har bryllupsdag den 24. maj.

I 2004 mødte prins Joachim sin store kærlighed. Det gik dog først op for ham lang tid efter.

Til et jagtselskab og en efterfølgende middag med nogle venner traf han kvinden, der havde langt mørkt hår, var fransk og hed Marie.

Hun havde taget sin kæreste med, og prins Joachim var gift med prinsesse Alexandra. Så det var bare et hyggeligt møde, har prinsesse Marie senere sagt til Billed-Bladet.

Men i efteråret 2004 blev Joachim separeret. Og kort tid efter mødtes han igen med den franske Marie - denne gang i byernes by, Paris, hvor hun er vokset op.

Ved en rejse til Sydøstasien i foråret 2006 bekræftede han endelig, at han var i et forhold med Marie Cavallier.

Den 24. maj i år - 14 år senere - kan de to fejre 12-års bryllupsdag.

Forelskelsen buldrede ikke afsted, som man ser i Hollywood-film. Det tog tid, har prinsesse Marie tidligere fortalt.

- Fordi jeg er så fornuftig, kom kærligheden langsomt. Jeg ville ikke give mig selv hen. Jeg ville være forsigtig. Men derefter var jeg ikke i tvivl. Joachim var manden i mit liv, sagde hun Billed-Bladet i 2016.

At forelskelsen ikke var altopslugende, blev understøttet af forlydender i medierne, der i sommeren 2006 skrev, at de to var gået fra hinanden, hvilket prinsesse Marie efterfølgende bekræftede over for Billed-Bladet.

Men i julen samme år fandt de sammen igen, og et halvt år senere blev de forlovet.

Forlovelsen skete på en ferie i Tyrkiet, hvor den danske prins gik ned på knæ.

- Det var meget romantisk, sagde prinsesse Marie, da det royale par i 2007 præsenterede forlovelsen for verdenspressen.

På sin ringfinger glimtede en forlovelsesring i de franske farver - med blå safir, hvid diamant og rød rubin.

- Jeg faldt for hans fantastiske personlighed og godhed. Og hans enkelthed. Og selvfølgelig for hans udseende, sagde hun under pressemødet, mens prins Joachim kiggede forelsket på hende.

Brylluppet fandt sted i foråret 2008. Det var en tydeligt rørt prins Joachim, der for første gang så sin kommende kone i brudekjole træde ind i kirken i den sønderjyske by Møgeltønder.

Biskop Erik Norman Svendsen viede dem og lagde i sin tale vægt på, at de havde truffet hinanden i en moden alder og derfor havde tænkt sig godt om, før de sagde ja til hinanden.

I maj 2009 fik parret deres første barn, sønnen Henrik, og i januar 2012 kom datteren Athena til verden.

Prins Joachim har i forvejen prins Nikolai på 20 år og 17-årige prins Felix fra sit ægteskab med grevinde Alexandra.

Prins Joachim og prinsesse Marie boede i begyndelsen af deres ægteskab på Schackenborg Slot i Møgeltønder, men rykkede i sommeren 2014 til hovedstaden og erhvervede en villa i Klampenborg nord for København.

For tiden er familien dog bosat i den franske hovedstad, Paris, hvor prins Joachim er i gang med en militæruddannelse, der slutter denne sommer.

/ritzau/