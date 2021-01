»Ja! Sådan! Tillykke! Fedt! Så skal vi ud og male byen rød! Vi glæder os sindssygt meget til den her rejse med jer.«

Begejstringen var tydelig blandt de fem succesfulde iværksættere og investorer, da Jesper Laursen og Brian Jensen præsenterede deres virksomhed, Decofarver, for de sultne løver i DR-programmet 'Løvens hule'.

Med malerbøtter og tre plancher fik de væltet dommerne omkuld, og det resulterede i en regulær budkrig, hvor Jacob Risgaard, Mia Wagner og Jan Lehrmann trak de længste strå med en af de største investeringer i programmets historie.

»Super fedt. Det eneste, der er lort, det er, at det ikke var mig,« udbrød en ærgerlig Jesper Buch, der siden har kunnet se til, mens de tre andre med 900.000 kroner hver købte 10 procent af virksomheden og derfor er blevet en del af den rejse, som virksomheden gennemlever.

Men dommernes begejstring kom fuldstændig bag på de to fynboer. De var nemlig gennemsyret af nervøsitet, da de trådte ind, fortæller Jesper Laursen til B.T.:

»Vi var derude cirka to timer før optagelserne. Vi sad inde i øvelokalet, og jeg erindrer, at vi stort set ikke snakkede sammen. Vi var koncentrerede og prøvede at få styr på nerverne. Jeg kan ikke engang huske, da vi gik ned ad trappen.«

Undervejs i deres pitch gik det da også kortvarigt galt for Brian Jensen, der tabte tråden. Alligevel stod de med en god fornemmelse, da de var færdige med pitchen. Men oplevelsen var ikke en, de glemmer lige foreløbigt:

»Det var det mest grænseoverskridende, vi nogensinde har gjort. Så vi blev helt væltet omkuld af alle de bud, der kom,« fortæller han og siger, at de fredag morgen er mødt ind til 750 mails fra forbrugere, der var lige så begejstrede som dommerne.

De to ydmyge fynboer startede eventyret på en parkeringsplads ved den lokale Brugsen i 2013. En idé en sen aften blev vekslet til en virksomhed på 14 dage, og i den efterfølgende periode tog de ned på parkeringspladsen for at pakke ordrer, når de havde fyraften fra deres fuldtidsjobs som henholdsvis tømrer og farvehandler:

»Vi gik i luften med 80.000 kroner, og de blev brugt på webshop og marketing. Herefter var der 1.700 kroner på kontoen, så det var heldigt, at der begyndte at komme ordrer fra første dag.«

Ordrerne blev flere over det næste års tid, så da den lokale brugsforhandler med tiden blev træt af, at de fyldte de to bure med pakker, indså de, at den ikke gik længere.

De rykkede ind i en nedlagt tankstation, hvor to vaskehaller blev brugt som lager, og så tog det ellers fart. Men det var først i 2016, at de begyndte at tjene penge til egen lomme på det. I tre år havde de to sideløbende beskæftigelser, hvor de kløede på, fra de stod op, til de gik i seng:

»Vi fik ikke løn, så vi var nødt til at have job ved siden af. De penge, der kom på bundlinjen, blev brugt på at investere i forretningen, da vi virkelig brændte for det og ville vokse. Så det var mega svært, der var ikke meget tid tilovers til familien,« siger Jesper Laursen.

I dag er forretningen den største i Danmark i sin genre. Og siden programmets optagelser i august har de tre investorer givet en hånd med i sparringen. De sparrer minimum med én af de tre på daglig basis, og Jesper Laursen udtrykker, at det har været en kæmpe hjælp.

Virksomheden vækster fortsat uden problemer, da malerbranchen er en af få, der har nydt godt af coronapandemien. Planen er, at de åbner op for en webshop i Sverige i andet eller tredje kvartal i år, og senere hen håber de at udbrede forretningen til flere lande.