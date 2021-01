Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra TV 2 efter en sexisme undersøgelse. Nu reagerer han på Facebook.

»Jeg er blevet smidt ud af TV 2 for dengang at have opført mig på en måde, der ikke er forenelig med at være vært på TV 2 med henvisning til to indberetninger fra to tidligere medarbejdere,« skriver han.

Han skriver, at han er både rystet og voldsomt skuffet over forløbet med de to sager.

Opdateres...