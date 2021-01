»Kære alle. Jeg er inderligt taknemmelig for initiativ og støtte i denne gruppe. Men der er for mange uhyrlige og urimelige påstande og beskyldninger – og det skader både min egen sag og den principielle debat om retfærdighed.«

Ordene kommer fra Jes Dorph-Petersens og er delt i støttegruppen 'For alle os der støtter Jes Dorph og Jens Gaardbo', der i skrivende stund har fået mere end 45.000 medlemmer, men som tv-værten nu selv melder sig ud af.

Jes Dorph-Petersen har i kølvandet på fremlæggelsen af sin side af sagen om sexismeundersøgelsen, der i sidste ende fik ham afskediget fra Nordisk Film og dermed også TV 2, oplevet en stor støtte fra mange danskere. Og det er han taknemmelig for.

Men der er også folk, der bruger debatten til at komme med nedladende og grove bemærkninger og beskyldninger mod folk, der enten er direkte impliceret i sagen, eller som er en del af den i en større kontekst.

Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jes Dorph-Petersen fotograferet på Kongens Nytorv i København. Foto: Asger Ladefoged

Dem tager Jes Dorph-Petersen nu kraftig afstand fra.

»Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg på det allerkraftigste tager afstand fra de her kommentarer, der er grove, tarvelige og pinlige. De står ikke i tråd med mit budskab i sagen, og der er nogle kommentarer, som jeg ikke kan stå inde for. Derfor melder jeg mig ud,« forklarer han til B.T., og påpeger, at kommentarerne har påvirket ham:

»De rammer mig hårdt og gør mig ked af det.«

De omtalte bemærkninger går lige fra at være rettet mod TV 2's indholdschef, Lotte Lindegaard, som nogle kræver fyret, mens andre retter dem mere overordnet mod MeToo-debatten og Sofie Linde.

Men for Jes Dorph-Petersen har det aldrig handlet om personagreb.

Han har tidligere understreget, at han støtter op om MeToo, men at han mener, at man bør have en debat om, hvordan man agerer, således at både påståede ofre og påståede krænkere behandles retfærdigt i sager om sexisme og krænkelser.

Han forstår, at en så betændt debat kan afføde voldsomme reaktioner, men han oplever, at debatten er løbet af sporet, og at nogle begynder at stille ham til ansvar for disse kommentarer, der opstår på de sociale medier.

Men dem vil han ikke stå på mål for:

»Jeg er klar over, at det sætter en debat i gang, men jeg skal ikke gøres ansvarlig for at den føres videre af mennesker, der er respektløse og tarvelige. Jeg kan ikke tage ansvar for det, som de skriver.«

Af netop denne årdag har Jes Dorph-Petersen behov for at tage affære i gruppen, som han på ikke selv står bag eller har aktier i. Han har blot set til fra sidelinjen.

Han understreger slutteligt, at han er glad for, at der er nogen der støtter ham i sagen, og at folk er i deres gode ret til at oprette sådanne støttegrupper, så længe de holder en sober tone.

Derfor bebrejder han heller ikke dem, der i sidste uge oprettede gruppen, der på rekordtid har vokset sig stor.