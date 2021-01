Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra TV 2.

Det sker efter en intern advokatundersøgelse, der har kortlagt sexisme på tv-stationen, skriver Ekstra Bladet, der har fået indsigt i en mail, der er sendt ud til medarbejderne på Nordisk Film.

»Som konsekvens af den advokatundersøgelse har TV 2 besluttet, at Jes Dorph-Petersen ikke længere skal være vært på TV2's kanaler,« skriver Nordisk Films administrerende direktør Ulrik Jørgensen i mailen.

Mailen er sendt til medarbejderne på produktionsselskabet, som producerer programmet.

Jes Dorph-Petersen har indtil nu været vært på 'Go' aften Live'. Ledende redaktør på programmet, Lars Brolev, kan over for B.T. hverken be- eller afkræfte, at Jes Dorph-Petersen ikke længere er hos dem.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra ham, men det har ikke været muligt.

Opdateres...