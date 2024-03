I slutningen af februar var Jes Dorph og hans fodboldprogram fortid på DK4. Nu har han fået job som klummeskribent på Avisen.dk, siger han til Ekstra Bladet.

Jes Dorph har skrevet under på en ny kontrakt i mediebranchen, efter at han ikke fik forlænget sin kontrakt med tv-kanalen DK4, hvor han har haft sit eget fodboldmagasin.

Den 64-årige journalist er blevet klummeskribent på Avisen.dk.

Over for Ekstra Bladet uddyber Jes Dorph, at Avisen.dk's chefredaktør, Per Kuskner, ringede til ham.

- Efter en kort lønforhandling, som jeg tabte stort, sagde jeg ja. Det var en no brainer. Jeg blev pisseglad for, at han spurgte mig, siger Jes Dorph til Ekstra Bladet.

Jes Dorph har tidligere fortalt, at han har haft meget svært ved at finde nyt job efter sin MeToo-sag.

To tidligere kvindelige TV 2-medarbejdere stod frem og anklagede Jes Dorph for krænkelser i dokumentaren "MeToo: Sexisme bag skærmen", som handlede om seksuelle krænkelser på TV 2 i 2021.

Jes Dorph mistede sit job på Nordisk Film, der producerer TV 2-programmet "Go' Aften Live", han var vært på, som følge af en advokatundersøgelse af sexisme og kulturen på TV 2.

Efterfølgende oprettede han et mediefirma, men det lukkede kort tid efter.

Han skulle have lavet podcast for Bauer Media i 2022, men den blev aldrig til noget. Siden kom han til DK4, hvor han nu også er fortid.

Jes Dorph har stævnet en af advokaterne fra advokatkontoret, der lavede undersøgelsen, som lå til grundlag for, at han mistede sit job på Nordisk Film og dermed som ansigt på TV 2.

Jes Dorph mener, at advokaten har undertrykt relevante oplysninger og undlod at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som advokaten skulle foretage af hans og en af kvindernes forklaringer.

Sagen henvises direkte til behandling i Østre Landsret efter anmodning fra advokaten.

Sagen henvises, fordi der ikke foreligger retspraksis vedrørende advokaters eventuelle erstatningsansvar i anledning af advokatundersøgelser.

Derudover er sagen af principiel karakter, mener retten.

Ifølge Weekendavisen kræver Jes Dorph 1,6 millioner kroner i erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste samt psykologbistand.

Sagen er endnu ikke kommet for retten.

/ritzau/