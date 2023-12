- Det var en fantastisk aften, lyder det fra Jens Werner, der har takket af som dommer i "Vild med dans" efter 20 sæsoner.

Jens Werner trak sine sidste titaller op og var med til at sikre den tidligere fodboldspiller Kasper Fisker og hans partner, Karina Frimodt, sejren i årets udgave af "Vild med dans".

Sæsonen, som er den 20. af slagsen, er Jens Werners sidste som dommer.

- Det var en fantastisk aften. Det var det virkelig, siger Jens Werner.

- Alle har gjort sig umage på alle parametre, og det synes jeg, aftenen bar præg af. Og så skal man ikke underkende den energi, den stemning og den glæde, et levende publikum giver her, i forhold til de 150-175 mennesker der sidder i studiet om fredagen. Det er noget helt andet det her.

For første gang i fire år var finalen flyttet fra København til Forum Horsens, der har plads til 3000 publikummer.

"Vild med dans" kunne fejre 20-sæsoners jubilæum i år, og Jens Werner har været med siden programmets danske premiere i 2005. Faktisk allerede inden, at det første afsnit valsede over skærmen.

Han var nemlig hyret som konsulent på programmet og rådgav produktionen med at finde det rigtige underlag til gulvet, så deltagernes blanke sko ikke skøjtede rundt. Han udvalgte de rette materialer til kjolerne og satte tempoet på musikken.

Sjette program i årets udgave af dansedysten var dedikeret til "Vild med dans'" 20-sæsoners jubilæum, og her blev Jens Werner også hyldet med en stor tak og en kavalkade med mindeværdige momenter fra hans 18 år som dommer.

- Det ér den rigtige beslutning, jeg har taget. Den har været lidt undervejs de sidste par sæsoner, understreger Jens Werner, som vil hellige sin tid til familien.

- Jeg tror, man skal være ærlig og stoppe, mens legen er rigtig, rigtig god. Man skal være ærlig mod sig selv og stoppe, når man har den fornemmelse, der hedder: "Nu har jeg gjort mit. Nu er der andre, der må tage over".

Jens Werner er stadig vild med dans. Han driver en danseskole med sin hustru, Anette, som sammen med parrets børn også overværede årets Vild med dans-finale. På mandag er han tilbage for at undervise, som han altid har gjort.

Jens Werner oplyste i foråret, at han havde fået konstateret kræft. Heldigvis har han det rigtigt godt i øjeblikket.

- Jeg er i gode hænder. Jeg har et stærkt og positivt mind, og så har jeg kærligheden fra familien. De ting kombineret lover meget godt, siger Jens Werner.

TV 2 har allerede annonceret, at "Vild med dans" vender tilbage i 2024. Men den 21. sæson bliver uden Jens Werner - i hvert fald bag dommerbordet.

- Man ved jo aldrig, om de ringer, og jeg skal være vært - hvem ved, siger Jens Werner og understreger.

- Selvfølgelig kunne jeg overveje det. Men om jeg er dygtig nok, ved jeg ikke.

Der er en værtstjans ledig. For Jens Werner er ikke den eneste af programmets profiler, som har sagt tak for dansen.

Sarah Grünewald, som har været Vild med dans-vært siden 2013, meddelte inden årets premiereprogram, at denne sæson ville være hendes sidste.

/ritzau/