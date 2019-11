"Vild med dans"-dommeren har selv prøvet at modtage hadefulde kommentarer på nettet.

Fredag dansede seks par i aftenens "Vild med dans", men kendiskokken Umut Sakarya og hans partner, Jenna Bagge, var ikke på gulvet.

Kokken, der blandt andet står bag restauranten "Guldkroen", valgte nemlig torsdag at trække sig fra programmet.

Begrundelsen var, at han har modtaget nedladende og hadefulde kommentarer på de sociale medier.

Det har dommer Jens Werner også prøvet.

- For en del år siden, da Allan Simonsen var med, var der en aften, hvor jeg tillod mig at gå fra min plads og ned på gulvet for at rette ham. Det var rent fagligt og ment i den bedste henseende, forklarer Jens Werner.

- Men jeg fik så mange tæsk på de sociale medier, for hvad bildte jeg mig ind sådan at gå ned og rette på ham, og folk skrev, at jeg var dit, og jeg var dat. Jeg blev skide ked af det, fortæller dansedommeren.

Men da han talte med sin hustru om det, fik hun ham til at se tingene på en anden måde. Hun mente nemlig, at han måtte tage det sure med det søde.

- Annette, min dejlige elskede hustru, hun er den kloge. Hun sagde "skat, du bliver nødt til at forstå, at når du har valgt at være med i et program, som bliver set af en million danskere, så følger der ikke kun med, at du får ros nede i Netto. Så får du også nogle verbale tæsk", fortæller Jens Werner.

- Jeg kan ikke lide, at der bliver skrevet negative ting om mennesker, der gør alt for, at Danmark skal blive underholdt, men det følger med, når man er med i et fantastisk populært program. Det er koldt og kynisk, men det er realiteten, siger han.

Han mener, at Umut Sakarya burde være blevet i programmet.

- Han burde stadig have været med, men man er nødt til at tage udgangspunkt i det enkelte menneske, og hvornår vedkommende knækker og har fået nok. Og det havde Umut altså nu, siger Jens Werner.

Hvordan det kan være, at der sidder folk hjemme i stuerne og skriver grimme ting om en, de ikke kender, har Jens Werner et bud på:

- Det er den tid, vi lever i. Folk udtaler sig uden tanke på, hvordan det bliver modtaget. Vi må slå et lille slag for respekt og næstekærlighed, siger dommeren.

"Vild med dans" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/