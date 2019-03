»Det er vigtigt, at man en gang imellem lige kigger sig tilbage og ser på, hvad man slæber rundt på.«

Sådan siger skuespiller Jens Jørn Spottag i et stort interview til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

For tre et halvt år siden gjorde han netop det. Kiggede sig tilbage, og der var brug for forandring.

Han og konen, Tammi Øst, besluttede, at smide halvdelen af deres ejendele ud. De havde ikke brug for det.

Samtidig solgte de den 120 kvadratmeter store kolonihave, hvor de boede, og købte en halvt så stor husbåd, som ligger i Københavns havn.

Jens Jørn Spottag havde brug for at finde sin kerne, og det sker ifølge ham, når man renser ud i både ejendele og sind.

For det var ikke kun ting, der blev smidt ud, men også sindet blev renset.

»Jeg stiller mig selv spørgsmålet: Hvorfor fanden er den kasse blevet så tung? Og så løfter jeg låget og ser, at der ligger alle de dumme tanker helt tilbage fra min skilsmisse. Årh, for helvede, væk med dem. Så er det meget nemmere at komme videre,« siger den 61-årige skuespiller.