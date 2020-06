De fleste drømmer om at nå himlen sammen, men for en del kvinder er det nemmere at få orgasme og intens nydelse alene end sammen med en anden. Måske en del af forklaringen ligger i forventningen om, at sex slutter, når manden er kommet, men der er mange flere veje at gå end den, fortæller Daisy Løvendahl. Læs med og bliv inspireret til at udvide legen.

Liv og Thomas føler ikke, at deres liv sammen helt fungerer. Men de er heller ikke på skilsmissens rand, siger Liv, første gang vi mødes. Efter nogle fælles samtaler beslutter jeg at dele dem op, og i dag har jeg Liv alene. Hun rykker sig uroligt i stolen. Sætter så det ene ben op og trækker vejret dybt:

»Vi har talt lidt om lyst og sex, og jeg har sagt, da Thomas var her, at jeg ikke rigtigt har lyst, men det er både sandt og lidt en løgn. For jeg har lyst. Når jeg er alene. Sidste weekend var Thomas ude med begge piger på en legeplads, og der tog jeg et bad, barberede ben, hørte musik i soveværelset, og pludseligt var lysten der. Jeg havde en dejlig oplevelse med mig selv. Men bagefter blev jeg også vildt ked af det, for det føles helt forkert, at jeg får mere ud af det alene end sammen med ham.«

Jeg sender Liv et smil som et signal om at løsne op.

»Jeg forstår fuldstændigt de komplicerede følelser i dette, men jeg får også lyst til at fejre på dine vegne, at lysten er der, og at du mærker den,« siger jeg. Liv smiler tilbage til mig.

»Sådan har jeg ikke set på det. Men ja. Det er da dejligt at mærke, at jeg har lyst, men jeg føler bare, at det burde være til Thomas.«

Hvilken sex har du lyst til?

Mens jeg taler med Liv, tænker jeg over, at vi ofte ser lyst som noget, man har eller ikke har. En mere brugbar tilgang kan være at forstå lyst som kontekstafhængigt. Lidt ligesom sult kan variere efter, hvad der er på menuen. Så jeg spørger Liv: »Hvilken form for sex har du lyst til?«

Hun tænker lidt og fortæller så:

»Når Thomas og jeg er sammen, føler jeg mig ofte presset. Et pres, der er en blanding af, at jeg burde have mere lyst, og at han nu virkeligt gerne vil have, det sker nu. Det er helt anderledes end de små oplevelser, jeg har med mig selv, hvor der er god tid.«

Jeg nikker og spejler hendes oplevelse:

»Så du fokuserer meget på Thomas’ behov og mindre på dine egne?«

Liv lyser op:

»Ja, det er præcis, hvad der sker.«

Jeg fortsætter:

»Og når du er alene?«

»Så kan jeg bedre slappe af og bare nyde min krop. Så giver jeg slip på alle forventninger,« svarer hun.

Dyrk sex med din egen nydelse i fokus

Det bliver et tema for mine samtaler med Liv at støtte hende i at fokusere på sine egne behov. Jeg begynder med at give hende opgaver i selvkærlighed som at tage pauser, bruge tid på at massere sin egen krop, udtrykke sine ønsker. Langsomt bygger vi hendes mod op til at bede Thomas om at møde hendes ønsker seksuelt og skabe plads til sex, hvor der er meget mere tid og mindre fokus på orgasmer.

Hun er bange for at såre ham, gøre ham vred og usikker på, hvad hun egentligt ønsker. Men da hun endelig tager fat i samtaler med Thomas, oplever hun, at han er meget åben. De begynder at få børnene passet nogle lørdag formiddage af farmor med undskyldningen om, at de skal gøre hovedrent.

Men i stedet for at løbe rundt med en støveklud tager Liv lange bade, hører musik og lader Thomas bruge lang tid på at give hende nydelse, før de dyrker traditionel sex, og de bliver ofte ved, efter han er kommet. Ved en af de sidste samtaler siger Thomas:

»Jeg ville ønske, at Liv havde fortalt mig mere om hendes lyst før, men jeg er så glad for at forstå hendes krop bedre nu. Det essentielle for mig er nemlig ikke orgasme eller vilde stillinger. Det er bare at mærke, hun elsker mig fysisk.«

Liv holder hans hånd og siger:

»Det her handler om meget mere end sex for mig. Det handler om mit mod til at være mig. Men jeg har lært så meget om det ved at tage ansvar for min lyst. Når jeg er alene, kan jeg bedre slappe af og bare nyde min krop.«

Orgasme og tid I 2018 blev en artikel om kvinders orgasme udgivet af forskerne Rowland, Sullivan og Hevesi. Artiklen redegør for et studie om kvinders oplevelse af orgasme alene og med en partner. 2.304 kvinder i alderen 18 til 90 år fra USA og Ungarn deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen konkluderer, at det i gennemsnit tager kvinder meget længere tid at opnå orgasme med en anden end med dem selv. Hvilket måske er en del af forklaringen på, hvorfor flere kvinder oplever orgasme alene end sammen med en anden, da mænd oftest kommer hurtigere end kvinder.