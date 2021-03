Kan han tænde på mig, når jeg ikke tænder på mig selv? Lysten til sex har det med at falde i takt med, at kærligheden til ens egen krop skrumper. Her guider terapeut Rikke Thuesen et par, der har brug for hjælp til at få sexlivet tilbage på sporet.

Frederik og Carina er et velfungerende par, som altid har haft et dejligt sexliv. Hun er i starten af 50erne, og han er slut-40erne. De er kommet for at få en snak om deres sexliv, der over tid er blevet lidt udfordret, og de har nu valgt at søge hjælp.

Frederik: »Jeg vil gerne starte, men jeg er lidt i tvivl om, hvad problemet er, for jeg synes faktisk, det går meget godt det hele. Dog oplever jeg, at Carina virker lidt tilbageholdende, når det handler om sex, som om hun undgår det og mig, og nogle gange virker hun sur og gnaven, når vi har aftalt kærestetid.«

Kærestetid?

Frederik: »Ja, vores liv er lidt hektisk og fortravlet, og så er det ikke altid, vi får prioriteret vores sexliv, og derfor aftalte vi for nogle år siden at plotte kærestetid i kalenderen en gang pr. uge – så ved vi, at der er sat tid af til os, og at vi ikke kommer til at gå for lang tid uden at være nøgne sammen. Det har vi nemlig dårlige erfaringer med,« smiler han og kigger på Carina.

Carina: »Ja, jeg bliver så sur, når der går for lang tid imellem, at vi er intime, og så bliver jeg en brokkerøv,« siger Carina og smiler lidt.

Hvad tænker du om det, Frederik siger?

Carina: »Jamen, det er rigtigt, at jeg er lidt tilbageholdende – og måske forsøger jeg lidt at undgå at lave aftaler.«

Frederik: »Eller du laver om på dem: Nogle gange har du foreslået, at vi udsætter til en anden dag, og så sker der også noget med dit humør, når vi udsætter… Jeg forstår det ikke helt, for når vi har sex, er det superdejligt, og vi er jo gode til det,« siger han og smiler kærligt.

Carina: »Ja, ingen tvivl om det, men det er bare så svært for mig at komme i gang … Der er en slags barriere.«

Hvad handler den barriere om?

Carina: »Jamen … Jeg er blevet så tyk, jeg føler mig flapset og fed og bulet og bare slet ikke godt tilpas med min egen krop. Min hud er blevet slappere, mine lår buler på appelsinhudsmåden, og jeg har fået bildæk, selv mit venusbjerg er blevet tykt … Jeg har mistet lysten til mig selv …«

Hvad får det dig til at føle?

Carina: »Jeg er bange og ked af det … og bange… Jeg er så bange for, at Frederik også synes, jeg er ulækker, og at han ikke har lyst til mig. Og når jeg så udsætter, køber jeg mig lidt tid, før jeg skal være nøgen, og så kommer jeg også til at spekulere over, hvorfor han ikke insisterer eller straks finder en ny dato, og så tænker jeg: AHA – det beviser, at han synes, jeg er ulækker, og ikke har lyst til mig mere.«

Hun har tårer i øjnene og kigger forlegent ned.

Frederik tager hendes hånd: »Jamen, skat, så længe jeg mærker, at du nyder det, når vi er sammen, så tænker jeg altså ikke på, hvordan dine lår ser ud.«

Kan du sige noget mere om det Frederik?

Frederik:» Jeg tænder jo allermest på at mærke, at Carina er tændt – at mærke og opleve, at hun nyder det og mig og os, det er det, der betyder allermest for mig.«

Så det betyder ikke noget for din lyst, at hun fylder lidt mere?

Frederik: »Nej, overhovedet ikke.«

Carina: »Hvordan kan det så være, du ikke foreslår en ny kærestetid?«

Frederik: »Det er da for at respektere dig, jeg vil ikke være sådan en mand, der løber rundt som en hund i løbetid. Jeg respekterer da, hvis der er noget, der går dig på.«

Carinas ubehag ved at være nøgen påvirker hendes adfærd, så hun trækker sig fra intimiteten, pakker sig ind, fjerner sig og aflyser deres nøgentid. Det skaber afstand mellem dem, og især en indre afstand i hende selv. Det er en ond spiral, og får man ikke talt om det, kan det skabe alvorlige problemer – ikke kun i sexlivet, men i intimiteten og nærheden, som oftest er langt værre.

Når de får vendt problematikken, gør det Carina roligere og mere tryg og i stand til at bede Frederik om hjælp, når hun føler sig uattraktiv, mens hun samtidig arbejder med sine tanker og selvopfattelse for at få en accept og selvkærlighed til hendes krop.

Vægt og sex Næsten halvdelen af landets overvægtige har problemer i dobbeltsengen ifølge en undersøgelse foretaget af analysebureauet Director for De Danske Vægtkonsulenter. Mange overvægtige har et lavt selvværd og dårlig selvtillid, og det smitter blandt andet af på deres sexlyst. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Director svarer hele 40 procent af de adspurgte, at deres lyst til lagengymnastik er blevet mindre i takt med, at vægten er steget. 5 veje til kropsligt selvværd under sex Vend tankerne

Din hjerne er ofte din værste fjende: Tankerne skaber dine følelser, som påvirker din adfærd, så når du tænker 'Jeg er tyk og hader min krop og er slet ikke seksuelt lækker mere', vil dine følelser være tristhed, afsky, selvlede og afmagt. Følelserne påvirker kroppen, som bliver anspændt og lukket. Men du kan øve dig i at lade de negative tanker passere og erstatte dem med enten et mantra som 'Jeg er en skøn og lækker kvinde', som du gentager, selvom du måske ikke tror på det i starten, eller med tanker om, at sex er dejligt.



Snyd din hjerne

Hjernen er ikke så klog, og den kan snydes til at tro på det, den oplever, så hvis du bruger din magiske krop og begynder at bevæge den, som du ville gøre, hvis du oplevede dig selv som sensuel og sexet, og stønner og siger lyde, som du ville i sådan en situation, og måske kærtegner dine hofter, bryster og arme, så vil hjernen tænke: Hov, hvad sker der her, wow det er lækkert – og de negative tanker bliver skubbet til side. Det lyder måske lidt naivt, at man kan snyde hjernen ved lyd og bevægelse, men der er virkelig noget om udtrykket: fake it till you make it.



Pak dig lækkert ind

Har du problemer med det kropslige selvværd, kan du hjælpe dig selv ved at pakke dig lækkert ind. Du kan købe en smuk chemise, der fremhæver brysterne og skjuler maven, eller du kan købe noget silkelet gennemsigtigt chiffon og svøbe dig i det, så du føler dig mere dækket til de steder, hvor du ikke føler dig så sexet. Og du kan sørge for en belysning, som giver et venligt skær, så du ikke føler dig så eksponeret – og er det dagslys, så træk gardinerne for, og tænd levende lys.



Tænk over stillingerne

Nogle stillinger er mere flatterende end andre, og har du meget fokus på, hvordan din krop opfører sig, når tyngdekraften er i spil, kan du eksperimentere med stillinger, der giver dig den bedste udsigt. Når du giver dig hen til din partner og din nydelse, vil I begge glemme alt om diverse buler – og nyde lydene af kroppe, der leger sammen.



Kys og kram noget mere

Sex får hjernen til at udløse nogle af kroppens egne signalstoffer, der kan give en følelse af velvære, glæde og samhørighed. Sex er en gratis energikilde og et godt afslapningsmiddel. Men det er ikke kun samlejet, der skaber de gode effekter. Kys, at holde om hinanden, kram, knus, at ligge i ske og berøre hinanden kan også udløse serotonin og oxytocin, og disse stoffer er med til, at vi føler os trygge og elskede og får en bedre selvfølelse, som igen kan give en større accept af, hvordan man ser ud.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne