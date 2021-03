Mange par begynder at fnise og smile, når man spørger ind til, hvad de faldt for ved hinanden.

Det skyldes ofte, at de ikke har snakket om det første møde i mange år. Her viser terapeut Rikke Thuesen, hvad I kan få ud af at mindes den første tid – og hvordan I kan bruge det til at styrke jeres parforhold i dag.



Kamma og Thomas har bestilt et partjek, og de sidder i sofaen hos mig for første gang. Vi har snakket lidt om, hvem de er, og hvor de er i deres liv lige nu. Hun er sygeplejerske og i gang med en efteruddannelse ud over sit fuldtidsjob, han er leder af et mindre byggefirma, der har travlt lige nu. De har to børn og to hunde. Han går på jagt og er meget væk i perioder, hun er frivillig på et kattehjem og nyder at gøre noget ekstra for at hjælpe. De oplever perioder, hvor det er svært at få tiden til at slå til, og hvor de bider ad hinanden.

De første spørgsmål i partjeksamtalen handler om at gå tilbage til det første møde – hvordan mødte I hinanden, og hvad var jeres førstehåndsindtryk?

»Vi så hinanden første gang i toget på vej fra Herning, jeg skulle til København og Thomas til Fyn, og det første, jeg tænkte, da jeg så ham, var: 'flot fyr, men sikkert en fløs',« erindrer Kamma.

»Han havde hoodie på og en kasket og hullede cowboybukser, og jeg tænkte, at han var en, som var vant til at score damer. På et tidspunkt skulle han på toilet, og jeg var irriteret over, at han ikke lukkede døren til kupeen, og fandt så ud af, at det var en af de der elektroniske døre, lidt flovt. Vi endte med at komme til at sidde ved siden af hinanden efter et togskifte i Vejle, og så snakkede vi intenst, indtil han skulle af. Jeg gik fra at synes, han var en fløs, til at føle, at han var dyb og interessant og fascinerende – ja og så helt vildt lækker,« siger hun, og Thomas fortsætter.

»Jeg husker, da Kamma kom ind i kupeen – hun havde helt rødt tøj på og langt, lyst hår og en vanvittig udstråling. Jeg tænkte: 'Så, nu bliver der ballade' … og da vi sad der i toget, havde jeg lyst til at røre ved hende og kysse hende. Jeg syntes, hun var lækker og sexet og spændende.«

Hvad faldt I for, og hvordan var den første tid?

»Åh, der var så meget – og det var, som om han hele tiden viste nye sider. Først faldt jeg for alle de smukke sms,er, han sendte. Vi skrev meget sammen, fordi vi boede så langt fra hinanden og arbejdede på forskellige tidspunkter, men jeg forelskede mig i hans ord og dybde og det, han delte med mig om sig selv. Der var en sårbarhed og en styrke på samme tid, og så snakkede vi i flere timer om alt muligt. Han gav mig en fantastisk følelse af, at jeg var den mest vidunderlige kvinde i verden, det faldt jeg også for,« siger Kamma.

»Jeg faldt for, at hun var så fuld af liv og energi, og at hun var så intelligent og kvik,« tilføjer Thomas:

»Hun havde altid fart på, var altid aktiv og var meget meget klog, det kunne jeg godt lide. Den første tid var præget af mange samtaler på sms og på telefonen, det var ikke så let at ses, og når vi så sås, var vi vist mest nøgne,« smiler han og kigger skævt til Kamma. Hun rødmer lidt og kigger ned, mens hun smiler tilbage.

Hvad lavede I sammen?

»Vi var rigtig meget på stranden og ude i naturen, det var jo sommer, og vi havde meget fritid, så vi badede, læste, svømmede, snakkede og kørte rundt og hørte musik,« siger Kamma.

»Faktisk spillede vi meget musik for hinanden – og sang, Thomas spiller på guitar, og jeg turde godt synge lidt til. Det var, som om min sangstemme blev lidt bedre, måske blev jeg mere modig.«



Hvordan kan det være, I forpligtede jer til hinanden?

»Jeg tror, det bare var naturligt – vi boede jo i hver sin landsdel og ville gerne være tæt på hinanden, og så var det logisk at flytte sammen og så se, hvordan det gik,« siger Thomas.

»Efter noget tid spurgte Kamma, om jeg ville med til Jylland, hvor hun kom fra – det ville jeg gerne, og så gik der 12 år. 12 gode år! Men vi lavede ikke sådan en forpligtelse-forpligtelse, vi er heller ikke gift. Måske er det derfor, vi har det godt – vi skal stadig gøre os umage.«

Sidste spørgsmål i partjekforløbet lyder: Af alle mennesker i hele verden, hvorfor valgte du så hende eller ham?

»Der var ikke andre muligheder – jeg følte, jeg elskede Thomas fra første dag i toget, jeg føler ikke, jeg valgte, jeg føler, vi blev bragt sammen,« svarer Kamma.



Hun kigger kærligt på Thomas.

»Ja, jeg tænkte 'soul woman in red', da jeg så dig, og så kørte det bare derfra,« siger Thomas og kigger kærligt tilbage.

Efter parrets fortælling spørger jeg, hvad de fik ud af øvelsen. De fortalte, at de følte en stor glæde og samhørighed, at de blev mindet om deres kærlighed, og at de også kom i tanke om nogle af de ting, de virkelig nød at gøre sammen, som de nok lidt havde glemt, og som de ville overveje at tage op igen.



Det er netop hensigten og fordelen ved denne øvelse, at parret genoplever de positive følelser og bliver mindet om de ting, de faldt for og synes bedst om ved hinanden og måske ved dem selv. At de måske genoptager de ting, der gjorde dem glade engang. Øvelsen styrker følelsen af kærlighed, og det gør det muligt at håndtere udfordringer på en mere gelinde måde, når grundfølelsen i parforholdet er god.

Partjeksamtalen Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling har afprøvet effekten af partjek i et forsøg med en målgruppe af par med børn under 18 år, hvor forældrene rapporterede om alt fra 'få' til 'svære' vanskeligheder i deres forhold. 233 par modtog to partjek med et års mellemrum og blev sammenlignet med en kontrolgruppe af par, der stod på venteliste. Effekten viste sig at være signifikant på alle mål (f.eks. tilfredshed med forholdet, intimitet og opmærksomhed) efter andet partjek, og resultaterne blev offentliggjort i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Journal of Consulting and Clinical Psychology. Læs mere på familieudvikling.dk/parforhold/par-tjek

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.