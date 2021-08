Dyrevennen og forsidefruen Janni Ree gennemlever alle hundeelskeres værste mareridt tirsdag.

Hendes bedste ven har nemlig siden tirsdag morgen været på operationsbordet og fået en livsvigtig operation.

Det er den ene af Janni og Karsten Rees to fælles hunde, Cobra, der er under kniven i flere timer i dag for at få udvidet luftvejene.

En operation, som hunderacen mops og andre fladsnudede racer ofte skal igennem.

»Det er så frygteligt. Vi opdagede simpelthen, at han ikke kunne få luft, når han spiste,« siger Janni Ree til B.T. kort tid efter, at hun har haft dyrlægen i telefonen fra operationsstuen.

Under operationen har dyrlægerne opdaget forandringer i Cobras gane, og nu skal de tage en biopsi.

»Jeg tænkte bare 'åh nej, er det kræft?'« forklarer Janni Ree, der ikke lægger skjul på, at hun blev bange, da hun fik nyheden.

Og som om det ikke var nok for den kun treårige Cobra, har hunden også fået tid til en øjenoperation om tre uger.

Janni Ree med sin elskede hund Cobra (privatfoto). Vis mere Janni Ree med sin elskede hund Cobra (privatfoto).

»Det er kun tre år siden, at vi kom hjem og fandt vores elskede hund Bugatti død,« siger Janni Ree, der frygter, hvordan Cobra klarer sig igennem operationen.

Janni Ree prøver dog på ikke at male fanden på væggen hjemme i pragtvillaen i Vedbæk.

»Men Cobra er jo et af Karstens og mine fælles børn. Selv Karsten har været mut her til morgen.«

Den gode nyhed er, at mange hunde af samme fladsnudede race kommer sig fint og lever et lykkeligt hundeliv, fortæller Janni Ree.