I en kommentar siger Fonda, at hun ikke agter at blive anholdt hver fredag. "Men måske er par gange mere".

Den amerikanske filmstjerne Jane Fonda blev fredag igen anholdt under en protest mod klimaforandringer foran USA's kongresbygning i Washington D.C.

Den 81-årige Fonda var iført den sammen lange røde frakke, som hun bar ved tidligere aktioner samme sted, hvor hun også er blevet anholdt.

Anholdelserne er en del af en "koordineret civil ulydighedskampagne, der skal skabe øget fokus på klimaspørgsmål".

I turen til politistationen havde Fonda denne gang følgeskab af skuespillerne Rosanna Arquette og Catherine Keener. I ugerne før har blandt andre Ted Danson og Sam Waterston fået strips sat om håndleddene, inden de er blevet ført væk.

Forud for en aktion ved Senatet, som var i strid med reglerne og førte til anholdelser, havde aktivisterne demonstreret og holdt taler nær Kongressen.

I en kommentar til magasinet Vulture siger Jane Fonda, at hun ikke agter at blive anholdt hver eneste fredag.

- Men måske er par gange mere, tilføjer hun.

De anholdte er sigtet for at forstyrre den offentlige orden, ulovlig forsamling eller for at spærre for indgangen til området.

Jane Fonda, der blandt andet har modtaget to Oscars for bedste kvindelige hovedrolle, flyttede for nylig fra sit hjem i Los Angeles til Washington D.C. i fire måneder for at tilslutte sig klimabevægelsen.

Hun har tidligere fortalt til avisen The Times, at hun er inspireret af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg og advokaten Randall Robinson, der i 1980'erne demonstrerede foran Sydafrikas ambassade i Washington D.C. for at stoppe apartheid.

Hver uge vil der være fokus på forskellige problemer, og Fonda får blandt andet selskab af Greenpeace, Friends of the Earth og Oil Change International. Alle disse organisationer er aktive i kampen mod klimaforandringer.

Fonda deltog i 1960'erne i borgerrettighedsbevægelsen, hvor hun var en højlydt modstander af Vietnamkrigen og støttede den radikale og stærkt samfundskritiske bevægelse De Sorte Pantere.

